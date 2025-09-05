Στο πλευρό της Εθνικής ο κόσμος: Τα εισιτήρια που έχουν φύγει για Λευκορωσία και Δανία

Στο πλευρό της Εθνικής ο κόσμος: Τα εισιτήρια που έχουν φύγει για Λευκορωσία και Δανία

Οι Έλληνες φίλαθλοι συνεχίζουν να στηρίζουν την Εθνική Ελλάδος με την προπώληση των εισιτηρίων να βρίσκεται σε καλά επίπεδα και να αναμένεται να πάει ακόμα καλύτερα.

Αρκετά καλά πηγαίνει η διάθεση των εισιτηρίων για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδος με την Λευκορωσία το βράδυ της Παρασκευής (05/09) και με την Δανία το βράδυ της Δευτέρας (21:45), που θα γίνουν στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει δώσει περισσότερα από 16 χιλ. εισιτήρια για τον αποψινό αγώνα ενώ στο παιχνίδι με τους Δανούς το αντίστοιχο νούμερο έχει ξεπεράσει ήδη τις 20 χιλ.

Τα νούμερα αυτά αποτελούν μία σημαντική απόδειξη της αγάπης που συνεχίζει να δείχνει ο κόσμος για την ομάδα αυτή αποδεικνύοντας πως οι μεγάλες προσελεύσεις που είχαν προηγηθεί δεν αποτελούν απλώς ένα «πυροτέχνημα», αλλά η αρχή μίας όμορφης συνήθειας που χτίζεται.

Υπενθυμίζουμε πως όποιοι ενδιαφέρονται για την αγορά εισιτηρίου μπορούν να το κάνουν ακόμα πατώντας ΕΔΩ..

 
     

