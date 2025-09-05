Στο πλευρό της Εθνικής ο κόσμος: Τα εισιτήρια που έχουν φύγει για Λευκορωσία και Δανία
Αρκετά καλά πηγαίνει η διάθεση των εισιτηρίων για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδος με την Λευκορωσία το βράδυ της Παρασκευής (05/09) και με την Δανία το βράδυ της Δευτέρας (21:45), που θα γίνουν στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει δώσει περισσότερα από 16 χιλ. εισιτήρια για τον αποψινό αγώνα ενώ στο παιχνίδι με τους Δανούς το αντίστοιχο νούμερο έχει ξεπεράσει ήδη τις 20 χιλ.
Τα νούμερα αυτά αποτελούν μία σημαντική απόδειξη της αγάπης που συνεχίζει να δείχνει ο κόσμος για την ομάδα αυτή αποδεικνύοντας πως οι μεγάλες προσελεύσεις που είχαν προηγηθεί δεν αποτελούν απλώς ένα «πυροτέχνημα», αλλά η αρχή μίας όμορφης συνήθειας που χτίζεται.
Δείτε ΕπίσηςΜουντιάλ 2026, Ελλάδα: Το πρόγραμμα της Εθνικής και το format στα προκριματικά του Μουντιάλ
Υπενθυμίζουμε πως όποιοι ενδιαφέρονται για την αγορά εισιτηρίου μπορούν να το κάνουν ακόμα πατώντας ΕΔΩ..
Κλείσε το εισιτήριό σου στο 📌 https://t.co/yr6tqEDJbv https://t.co/DLa883EK0Y— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) September 5, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.