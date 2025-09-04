Η Σλοβακία σόκαρε τη Γερμανία και την υποχρέωσε σε ήττα (2-0) στην πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Στο... ρελαντί η Ισπανία, νίκησε με τριάρα τη Βουλγαρία (3-0), ενώ το Βέλγιο διέλυσε το Λίχτενσταϊν (6-0).

1ος Όμιλος

Με το... καλησπέρα στα προκριματικά Μουντιάλ 2026 είχαμε και τη μεγάλη έκπληξη. Η Γερμανία μπήκε με το αριστερό στις υποχρεώσεις της, αφού παραδόθηκε στη Σλοβακία μέσα στην Μπρατισλάβα (2-0). Και μάλιστα δίκαια. Η Μάνσαφτ ήταν αυτή που είχε την κατοχή, τον έλεγχο και την πρωτοβουλία αλλά παρουσιάστηκε σχετικά δυσκοίλια στη δημιουργία και ταυτόχρονα ευάλωτη στις ταχύτατες αντεπιθέσεις των γηπεδούχων. Στο 42ο λεπτό, ο Χάντσκο από ασίστ του Στρέλετς άνοιξε το σκορ και στην αρχή του δεύτερου μέρους, στο 55', ο σερβιτόρος έγινε σκόρερ για να διαμορφώσει από νωρίς το τελικό 2-0 και να βάλει την υπογραφή του στην πολύτιμη νίκη της Σλοβακίας που έκανε σημαντικό βήμα για να βρεθεί έστω στο top two του group.

Σπουδαία νίκη πήρε και η Βόρεια Ιρλανδία, η οποία έφυγε με το «διπλό» από το Λουξεμβούργο (3-1). Ριντ, Τσαρλς και Ντέβενι οι σκόρερ για τους Βορειοιραλνδούς που έκαναν αυτό που έπρεπε και ξεκίνησαν ιδανικά τη μάχη τους για τη 2η θέση.

Αποτελέσματα

Σλοβακία - Γερμανία 2-0

Λουξεμβούργο - Βόρεια Ιρλανδία 1-3

Βαθμολογία

1. Βόρεια Ιρλανδία 3 (3-1), 1 ματς

2. Σλοβακία 3 (2-0), 1 ματς

3. Λουξεμβούργο 0 (1-3), 1 ματς

4. Γερμανία 0 (0-2), 1 ματς

Επόμενη αγωνιστική (7/9)

Γερμανία - Βόρεια Ιρλανδία

Λουξεμβούργο - Σλοβακία

5ος Ομιλος

H Ισπανία πέρασε εύκολα από τη Σόφια, επικράτησε 3-0 της Βουλγαρίας και μπήκε με το δεξί στο 5ο όμιλο της διοργάνωσης. Οι Ιβηρες δεν δυσκολεύθηκαν να υπερκεράσουν το εμπόδιο των γηπεδούχων, οι οποίος παρουσιάστηκαν χωρίς τον Ντεσπόντοφ, μιας και ο παίκτης του ΠΑΟΚ είναι τραυματίας. Μόλις στο 5ο λεπτό ο Ογιαρθάμπαλ πέτυχε το 1-0, ενώ στο 30' ο Κουκουρέγια σημείωσε το 2-0. Το 3-0 διαμόρφωσε οκτώ λεπτά αργότερα ο Μερίνο.

Στο άλλο ματς του ομίλου, η Τουρκία πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Γεωργίας επικρατώντας 3-2 και ισοβαθμεί με την Ισπανία. Ο Μουλνούρ μόλις στο 3ο λεπτό άνοιξε το σκορ, ενώ τη σκυτάλη πήρε ο Ακτούρκογλου με δυο γκολ στο 41' και στο 52'. Ο Νταβιτασβίλι μείωσε στο 63', ενώ η αποβολή του Γιλμάζ έβαλε ξανά τη Γεωργία στο παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι πίεσαν, αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν με τον Κβαρατσχέλια στο τέλος.

Αποτελέσματα

Γεωργία - Τουρκία 2-3

Βουλγαρία - Ισπανία 0-3

Βαθμολογία

1. Ισπανία 3 (3-0), 1 ματς

2. Τουρκία 3 (3-2), 1 ματς

3. Γεωργία 0 (2-3), 1 ματς

4. Βουλγαρία 0 (0-3), 1 ματς

Επόμενη αγωνιστική (7/9)

Τουρκία - Ισπανία

Γεωργία - Βουλγαρία

7ος Ομιλος

Η Ολλανδία δεν μπόρεσε να πάρει την τρίτη διαδοχική νίκη της στον όμιλο, αφού παραχώρησε εντός έδρας ισοπαλία 1-1 στην Πολωνία. Ετσι, οι δυο ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή, αν και οι Πολωνοί έχουν ματς περισσότερο. Ο Ντάμφρις άνοιξε το σκορ στο 28' από ασίστ του Ντεπάι, ωστόσο ο Κας στο 80' ισοφάρισε σε 1-1. Ο φορ του Παναθηναϊκού, Κάρολ Σφιντέρσκι πήρε τη θέση του Λεβαντόφσκι στο 64'.

Στο ραντεβού των αδυνάτων, Λιθουανία και Μάλτα αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, με τους γηπεδούχους να φτάνουν τους τρεις βαθμούς.

Αποτελέσματα

Λιθουανία - Μάλτα 1-1

Ολλανδία - Πολωνία 1-1

Βαθμολογία

1. Ολλανδία 7 (11-1), 3 ματς

2. Πολωνία 7 (5-3), 4 ματς

3. Φινλανδία 7 (5-5), 4 ματς

4. Λιθουανία 3 (3-4), 4 ματς

5. Μάλτα 2 (1-12), 5 ματς

Επόμενη αγωνιστική (7/9)

Λιθουανία - Ολλανδία

Πολωνία - Φινλανδία

10ος Όμιλος

Με τον καλύτερο τρόπο συνέχισε το ταξίδι για τα γήπεδα της Βορείου Αμερικής το Βέλγιο. Οι Διάβολοι έκαναν... πλάκα στην έδρα του Λίχτενσταϊν και το «σκόρπισαν» με ξεγυρισμένη εξάρα (6-0) δίχως καν να ιδρώσουν, παίρνοντας ένα τρίποντο-βάλσαμο για την ψυχολογία τους. Πέντε διαφορετικοί σκόρερ για την ομάδα του Γκαρσιά που είδε τους Ντε Κάιπερ, Τίλεμανς, Τεάτ, Ντε Μπρόινε και Φοφανά να βρίσκουν δίχτυα αλλά και τον Γιούρι Τίλεμανς να βάζει την υπογραφή του στη νίκη με ντοπιέτα. Στην 3η θέση συνεχίζουν οι Βέλγοι, έχοντας βέβαια και δύο παιχνίδια λιγότερα.

Από την πλευρά της, τεράστια νίκη έκανε η Ουαλία. Οι Κόκκινοι Δράκοι επικράτησαν 1-0 του Καζακστάν και ανέβηκαν στην κορυφή του ομίλου, δίνοντας συνέχεια στα όνειρά τους για Μουντιάλ. Ο Μουρ στο 24ο λεπτό πέτυχε το γκολ που έκρινε το ματς.

Αποτελέσματα

Καζακστάν - Ουαλία 0-1

Λίχτενσταϊν - Βέλγιο 0-6

Βαθμολογία

1. Ουαλία 10 (11-6), 5 ματς

2. Βόρεια Μακεδονία 8 (6-2), 5 ματς

3. Βέλγιο 7 (11-4), 3 ματς

4. Καζακστάν 3 (3-5), 4 ματς

5. Λίχτενσταϊν 0 (0-14), 4 ματς

Επόμενη αγωνιστική (7/9)