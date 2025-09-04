Σκαλόνι: «Ελπίζω να μην είναι ο τελευταίος εντός έδρας αγώνας του Μέσι με την Αργεντινή»

Η Παγκόσμια πρωταθλήτρια ετοιμάζεται για τα δυο τελευταία της παιχνίδια στα προκριματικά του Μουντιάλ και ο Λιονέλ Σκαλόνι δεν έκρυψε την... ανησυχία του για τον Μέσι, ευχόμενος το ματς με τη Βενεζουέλα να μην είναι το τελευταίο εντός έδρας για τον ''Pulga''.

Η Αργεντινή είναι πανέτοιμη για τις δυο τελευταίες «μάχες» της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, στη ζώνη της Λατινικής Αμερικής. Έχοντας φυσικά εξασφαλισμένη θέση στα γήπεδα των ΗΠΑ και Μεξικό, ως Παγκόσμια πρωταθλήτρια, δίνει αυτά τα παιχνίδια περισσότερο ως προετοιμασία για τη σπουδαία διοργάνωση του ερχόμενου καλοκαιριού.

Παρότι πάντως δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, κατόρθωσε, δυο αγωνιστικές πριν το φινάλε να έχει εξασφαλίσει και την 1η θέση μεταξύ των 10 χωρών που συμμετέχουν, έχοντας 35 πόντους, ούσα στο +10 από Βραζιλία και Εκουαδόρ που ισοβαθμούν στην 2η θέση. Το συγκρότημα του Λιονέλ Σκαλόνι υποδέχεται τη Βενεζουέλα τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/9, 02:30) και ο εκλέκτορας της «Αλμπισελέστε» εμφανίστηκε αρκετά συγκινημένος στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, όταν κλήθηκε να μιλήσει για τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Σκαλόνι σχεδόν δάκρυσε την ώρα που δήλωσε πως ευχή του είναι το συγκεκριμένο ματς (σσ με Βενεζουέλα) να μην αποδειχθεί το τελευταίο εντός έδρας για τον 38χρονο σούπερ σταρ, αποθεώνοντάς τον για ακόμη μια φορά.

«Για όσα έπαιξα μαζί του, και το να τον έχω ως συμπαίκτη και να του δίνω την μπάλα ήταν κάτι υπέροχο. Έπειτα, το να βρίσκομαι σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και να τον βλέπω να κερδίζει είναι συναρπαστικό. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό θα εκτιμηθεί ακόμη περισσότερο.

Ελπίζω αύριο να μην είναι ο τελευταίος του αγώνας στην Αργεντινή, γιατί θα προσπαθήσουμε να παίξουμε άλλον έναν στο μέλλον, επειδή το αξίζει. Όταν μπαίνει στο προπονητικό κέντρο, έχει κάτι που δεν έχω δει σε κανέναν άλλον, και αυτό είναι που φέρνει ως άνθρωπος. Ήταν και συνεχίζει να είναι ευχαρίστηση να τον προπονώ, γιατί είναι εδώ σήμερα, και πρέπει να το απολαύσουμε.

Θέλουμε οι οπαδοί που έρχονται στο γήπεδο να απολαμβάνουν τη στιγμή. Από τότε που κερδήθηκε, έχει δημιουργηθεί κάτι ξεχωριστό μεταξύ του κόσμου και των παικτών. Θέλουμε οι οπαδοί να συνεχίσουν να γιορτάζουν έτσι, και ελπίζουμε ότι θα διαρκέσει για πάντα», είπε χαρακτηριστικά ο 47χρονος προπονητής.