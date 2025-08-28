Στην αποστολή του Μαρόκου Ελ Κααμπί και Ουναΐ
Ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί ανακοίνωσε την αποστολή της εθνικής Μαρόκου για τα δύο κρίσιμα ματς του Σεπτεμβρίου, με φόντο την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026 .
Στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού, ο οποίος θα ενισχύσει τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» στην τελική ευθεία. Παρών και ο Αζεντίν Ουναΐ, πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο οποίος συνεχίζει να αποτελεί βασικό γρανάζι του μαροκινού κέντρου.
لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي النيجر و زامبيا
🚨 Our National Team’s Squad list for the next matches against Niger & Zambia#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/x10Hgjvemg— Équipe du Maroc (@EnMaroc) August 28, 2025
Το Μαρόκο είναι πρωτοπόρο στον όμιλό του με 15 βαθμούς και χρειάζεται μόλις έναν βαθμό στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια για να «σφραγίσει» και μαθηματικά το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Οι αναμετρήσεις:
- Μαρόκο – Νιγηρία (5/9)
- Μαρόκο – Ζάμπια (8/9)
