Στην αποστολή του Μαρόκου Ελ Κααμπί και Ουναΐ

Με δύο γνώριμους στο ελληνικό κοινό, τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και τον Αζεντίν Ουναΐ, ανακοίνωσε την αποστολή του το Μαρόκο ενόψει των ματς με Νιγηρία και Ζάμπια για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί ανακοίνωσε την αποστολή της εθνικής Μαρόκου για τα δύο κρίσιμα ματς του Σεπτεμβρίου, με φόντο την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026 .

Στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού, ο οποίος θα ενισχύσει τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» στην τελική ευθεία. Παρών και ο Αζεντίν Ουναΐ, πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο οποίος συνεχίζει να αποτελεί βασικό γρανάζι του μαροκινού κέντρου.

Το Μαρόκο είναι πρωτοπόρο στον όμιλό του με 15 βαθμούς και χρειάζεται μόλις έναν βαθμό στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια για να «σφραγίσει» και μαθηματικά το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι αναμετρήσεις: