Στην αποστολή του Μαρόκου Ελ Κααμπί και Ουναΐ

Μάρθα Χωριανοπούλου
Καλύτερος παίκτης της σεζόν στο πρωτάθλημα ο Ελ Καμπί

bet365

Με δύο γνώριμους στο ελληνικό κοινό, τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και τον Αζεντίν Ουναΐ, ανακοίνωσε την αποστολή του το Μαρόκο ενόψει των ματς με Νιγηρία και Ζάμπια για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί ανακοίνωσε την αποστολή της εθνικής Μαρόκου για τα δύο κρίσιμα ματς του Σεπτεμβρίου, με φόντο την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026 .

Στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού, ο οποίος θα ενισχύσει τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» στην τελική ευθεία. Παρών και ο Αζεντίν Ουναΐ, πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο οποίος συνεχίζει να αποτελεί βασικό γρανάζι του μαροκινού κέντρου.

Το Μαρόκο είναι πρωτοπόρο στον όμιλό του με 15 βαθμούς και χρειάζεται μόλις έναν βαθμό στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια για να «σφραγίσει» και μαθηματικά το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι αναμετρήσεις:

  • Μαρόκο – Νιγηρία (5/9)
  • Μαρόκο – Ζάμπια (8/9)
@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ MUNDIAL Τελευταία Νέα