Την αντίθεσή του στην πρόσληψη του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας εξέφρασε ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν σύμφωνα με την «Repubblica», προτού η ομοσπονδία επιλέξει τον Γκατούζο.

Σε μία νέα εποχή εισήλθε η εθνική Ιταλίας μετά την πρόσληψη του Τζενάρο Γκατούζο για τον πάγκο της ομάδας. Ο 47χρονος τεχνικός αντικατέστησε τον Λουτσιάνο Σπαλέτι -που απολύθηκε όπως ο ίδιος αποκάλυψε- με απώτερο στόχο να οδηγήσει την Ιταλία στο Μουντιάλ του 2026.

Πέραν όμως του Γκατούζο, στη λίστα της ιταλικής ομοσπονδίας είχαν συμπεριληφθεί κι άλλα ονόματα, όπως αυτό του Κλαούντιο Ρανιέρι που απέρριψε όμως την πρόταση. Υποψήφιος ήταν και ένα άλλο γνώριμο πρόσωπο στην Ιταλία, ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Ωστόσο, εμπόδιο στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας στάθηκε ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν, επικεφαλής της ιταλικής αντιπροσωπείας. Σύμφωνα με την «Reppublica», ο θρύλος της Ιταλίας δεν ήθελε τον Μουρίνιο ως αντικαταστάτη του Σπαλέτι, πεπεισμένος ότι η ομάδα χρειαζόταν έναν θρύλο για να ενισχύσει τις ελπίδες της Ιταλίας να προκριθεί στο επόμενο Μουντιάλ. Αυτός ήταν και ο λόγος που η ομοσπονδία κατέληξε στην επιλογή του άλλοτε τεχνικού του ΟΦΗ, Γκατούζο.

