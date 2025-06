Το πολύ επικίνδυνο φάουλ του Έντσο Φερνάντες στην αναμέτρηση της Αργεντινής με την Κολομβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στάθηκε η αφορμή για να αντικρίσει την απευθείας κόκκινη κάρτα και να δημιουργηθεί ένταση.

Αργεντινή και Κολομβία έμειναν ισόπαλες (1-1) στο «Monumental» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αναμέτρηση που στιγματίστηκε από την ενέργεια του Έντσο Φερνάντες.

Στο 70ό λεπτό και με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Κολομβίας, ο Φερνάντες σήκωσε ψηλά το πόδι του στην διεκδίκηση της μπάλας με τον Κέβιν Καστάνο, βρίσκοντάς τον άσχημα στο κεφάλι. Η... καρατιά του Αργεντινού προκάλεσε την άμεση αντίδραση των παικτών και από τις δύο ομάδες, τη στιγμή που ο Έντσο αναγνωρίζοντας το λάθος του σήκωνε το χέρι του ζητώντας «συγγνώμη», ενώ λίγο αργότερα δέχθηκε την κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Enzo Fernández red card incident. Surely not on purpose but because it's a high boot on someone's head, ref goes for a red.



