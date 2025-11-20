Ίαν Ράιτ για Μπέλιγχαμ: «Αυτό που κάνει ο Τύπος δεν είναι κριτική, δεν είναι έτοιμοι για μαύρο αστέρα»

Ασπίδα προστασίας στον Τζουντ Μπέλιγκχαμ ύψωσε ο Ίαν Ράιτ, ο οποίος κατηγόρησε τον αγγλικό Τύπο ως υποκινούμενο από φυλετικές διακρίσεις για τη σφοδρή κριτική προς τον Μπέλιγκχαμ.

Στο μάτι του κυκλώνα βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες ο Τζουντ Μπέλιγκχαμ, ο οποίος κατηγορήθηκε από τον αγγλικό Τύπο για συμπεριφορά που διαταράσσει τα αποδυτήρια της Αγγλίας και που «προκαλεί» τον προπονητή του, Τόμας Τούχελ. Με τον δημοσιογράφο της «Daily Mail», Κρεγκ Χόουπ, ως αιχμή του δόρατος, καταδικαστικά άρθρα εις βάρος του 22χρονου αστέρα έκαναν την εμφάνισή τους, με τον εν λόγω δημοσιογράφο μάλιστα να θέτει μέχρι και θέμα κλήσης του Μπέλιγχαμ στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

🚨 Ex players blaming media for fallout from Jude Bellingham’s petulance is like blaming the mirror for the haircut



🪞 The truth is Bellingham needs to look at himself



⬇️ This is why I think England have a better chance WITHOUT him at the World Cup…https://t.co/E8Ym8dytgZ November 17, 2025

Το κύμα κριτικής που δέχθηκε ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης για πολλούς θεωρήθηκε ανεδαφικό, με τον παλαίμαχο επιθετικό της Άρσεναλ, Ίαν Ράιτ, να στέκεται από την αρχή στο πλευρό του. Ο 62χρονος συγκεκριμένα τόνισε πως η εχθρική αντιμετώπιση που δέχεται ο Μπέλιγχαμ από τον αγγλικό Τύπο πηγάζει από φυλετικές διακρίσεις, καθώς πολλοί δεν είναι έτοιμοι να δεχτούν έναν «μαύρο σούπερσταρ» στην εθνική Αγγλίας.

«Δεν μπορούν να τον φτάσουν. Είναι επιτυχημένος, είναι νικητής, βγαίνει και τα καταφέρνει. Προσπαθούν να χτίσουν κάτι επειδή η Αγγλία προκρίθηκε τόσο εύκολα. Χρειάζονται κάτι άλλο για να προσθέσουν πάνω στην αφήγηση. Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμοι για έναν μαύρο superstar που μπορεί να κινείται όπως κινείται ο Τζουντ. Δεν μπορούν να τον αγγίξουν.

Βγαίνει εκεί έξω, αποδίδει, κάνει ό,τι κάνει. Είναι υπερβολικά «μεγάλος» για αυτούς τους ανθρώπους. Όλοι αγαπούν τον Ενγκολό Καντέ. Είναι ένας ταπεινός μαύρος άνδρας, ασχολείται με τη δουλειά του. Αλλά αν έχεις έναν Πογκμπά ή έναν Μπέλιγχαμ, και βγάζουν αυτό το είδος ενέργειας, αυτό δεν κάθεται καλά σε μερικούς ανθρώπους.

Κάποιος σαν τον Τζουντ τους τρομάζει εξαιτίας των δυνατοτήτων του και της έμπνευσης που μπορεί να προσφέρει. Διότι αν είσαι ανοιχτός, μαύρος, και παίζεις σε αυτό το επίπεδο χωρίς να νοιάζεσαι, αυτό τρομάζει ορισμένους ανθρώπους. Είναι μια κουραστική διαδικασία να μιλάει κανείς γι’ αυτό» τόνισε χαρακτηριστικά ο Ίαν Ράιτ, ο οποίος ύψωσε ασπίδα προστασίας προς τον Άγγλο μέσο.