«Βολές» Ίαν Ράιτ προς Άγγλους: «Ο Καντέ αρέσει επειδή είναι ταπεινός, αλλά ο ''αλαζόνας μαύρος'' Μπέλινγκχαμ τους... χαλάει»

Ο παλαίμαχος άσος των αγγλικών γηπέδων τόνισε σε δηλώσεις του πως ορισμένοι στην πατρίδα του δεν αρέσκονται στο γεγονός πως «μαύροι» ποδοσφαιριστές όπως ο Μπέλινγκχαμ, γίνονται σούπερ σταρ.

«Βολές» κατά των συμπατριωτών του και «ασπίδα προστασίας» για τον Τζούντ Μπέλινγκχαμ έριξε ο παλαίμαχος άσος των γηπέδων, Ίαν Ράιτ. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ και 33 φορές διεθνής με την Εθνική Αγγλίας, δεν μάσησε τα λόγια του αναφορικά με τον ρατσισμό που ακόμη επικρατεί στην πατρίδα του.

Αναφερόμενος στα αρνητικά σχόλια που δέχεται ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ράιτ εξήγησε πως στον κόσμο αρέσει ο Καντέ, παρότι «μαύρος», επειδή είναι ταπεινός χαρακτήρας, όμως όταν κάποιος όπως ο Μπέλινγκχαμ είναι πιο... αλαζόνας, τότε ο κόσμος δεν το μπορεί.

Η αλήθεια είναι πως ο μέσος των «Τριών Λιονταριών», όπως και ο Πολ Πογκμπά (στον οποίο επίσης αναφέρθηκε ο Ράιτ) δεν είναι και οι πιο χαμηλών τόνων ποδοσφαιριστές, όμως αυτό δεν πάει να πει ότι πρέπει να γίνονται δέκτες άσχημων χαρακτηρισμών.

«Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι για έναν μαύρο σούπερ σταρ στην Αγγλία. Όλοι αγαπούν τον Ενγκολό Καντέ, είναι ένας ταπεινός μαύρος άντρας, έτσι είναι. Αλλά όταν είσαι ο Πολ Πογκμπά ή ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, αυτή η ενέργεια δεν ταιριάζει καλά με αυτούς τους ανθρώπους, τους τρομάζει.

Ο Τζουντ είναι πολύ «αλαζόνας» για αυτούς τους ανθρώπους. Ως μαύρος άντρας, όταν βγαίνεις έξω, σου λένε να κρατάς το κεφάλι σου χαμηλά. Αν είσαι μαύρος άντρας που μιλάει ανοιχτά σε αυτό το επίπεδο, αυτό τρομάζει ορισμένους ανθρώπους. Αυτό το άτομο στο οποίο αναφέρομαι έχει εμμονή με τον Μπέλινγκχαμ. Απομακρύνει αυτή την ενέργεια, δεν μπορεί να δει έναν μαύρο άντρα να κάνει αυτό που κάνει ο Τζουντ», είπε χαρακτηριστικά ο Ράιτ.