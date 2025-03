Με Ουναΐ, αλλά χωρίς Ελ Καμπί οι κλήσεις του Μαρόκου

Ο προπονητής του Μαρόκο, Βαλίντ Ρεγκραγκουί συμπεριέλαβε στις κλήσεις του τον Αζεντίν Ουναΐ του Παναθηναϊκού, αλλά όχι και τον Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού, που τώρα επανέρχεται από τον τραυματισμό του.

Με τον Αζεντίν Ουναΐ του Παναθηναϊκού στις τάξεις του θα παραταχθεί το Μαρόκο, το οποίο όμως δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού, που τώρα επανέρχεται από τον μυϊκό τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε.

Η ομάδα του Βαλίντ Ρεγκραγκουί θα δώσει δύο παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ, πρώτα εκτός έδρας κόντρα στον Νίγηρα (21/03) κι έπειτα εντός έδρας με την Τανζανία (25/03) του Αλί Σαμάτα.

Ο 24χρονος επιθετικός μέσος των «πρασίνων» μετράει 36 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της πατρίδας του έχοντας σκοράρει επτά γκολ και δώσει επτά ασίστ.

Οι κλήσεις της εθνικής του Μαρόκου:

لائحة منتخبنا الوطني المستدعاة لمباراتي النيجر و تنزانيا



🔛 The first squad list of 2025 𝐈𝐒 𝐇𝐄𝐑𝐄 #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/jCT8TlaU2T