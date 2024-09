Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες θα χάσει τα επόμενα δύο παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ καθώς η FIFA τον τιμώρησε για τις χειρονομίες του με το τρόπαιο του Copa America και για το περιστατικό με τον καμεραμάν μετά το παιχνίδι με την Κολομβία.

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες συνηθίζει τα τελευταία χρόνια να δίνει... σόου τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών γραμμών. Οι χειρονομίες του με τα τρόπαια της Αργεντινής έχουν γίνει... παράδοση τα τελευταία χρόνια για τον τερματοφύλακα της Άστον Βίλα και παρότι δέχεται έντονη κριτική, ο έμπειρος κίπερ δεν σταματά να κάνει τις αμφιλεγόμενες κινήσεις του.

Για τον Μαρτίνες ωστόσο έφτασε η ώρα που θα... πληρώσει το τίμημα, καθώς σύμφωνα με τα Μέσα της Αργεντινής η FIFA τον τιμώρησε με δύο αγωνιστικές για τις τελευταίες χειρονομίες που έκανε κατά τη διάρκεια της φιέστας της κατάκτησης του Copa America. Πέρα από τις χειρονομίες, ο Μαρτίνες θα «πληρώσει» και για το περιστατικό με τον καμεραμάν απέναντι στην Κολομβία, όταν ο έμπειρος τερματοφύλακας απώθησε και χτύπησε τον άνθρωπο που βιντεοσκοπούσε.

Ο Μαρτίνες θα χάσει τα δύο επόμενα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 απέναντι σε Βενεζουέλα και Βολιβία.

🚨 BREAKING: FIFA is set to suspend Dibu Martínez for two World Cup qualifier matches due to incidents with a Colombian cameraman and his controversial gesture with the Copa America trophy at the Monumental. @HernanSCastillo @nanisenra ⚠️⚠️ pic.twitter.com/g2F9zOJ4wr