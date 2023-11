Λεπτομέρειες από τον καβγά ανάμεσα στον Μέσι και τον Ροντρίγκο έδωσε το Fox Sports, με τον Αργεντινό να κάνει «γερό»... ντου στον Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μπορεί να έχουν περάσει ήδη δύο 24ωρα, ωστόσο η αναμέτρηση ανάμεσα στη Βραζιλία και την Αργεντινή στο «Μαρακανά» συνεχίζει να κεντρίζει το ενδιαφέρον στη Νότια Αμερική, με τα ξένα Μέσα να φέρνουν στο φως της δημοσιότητας νέες πληροφορίες από τον καβγά ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και τον Ροντρίγκο.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να το ξεκίνησε όλο, αποκαλώντας τους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής «δειλούς», μετά την απόφαση των ποδοσφαιριστών του Σκαλόνι να αποχωρήσουν προς τα αποδυτήρια λόγω των επιθέσεων προς τους οπαδούς της ομάδας.

Το Fox Sports ωστόσο φέρνει νέες λεπτομέρειες από την αψιμαχία, με τον Μέσι να ζητάει σεβασμό και τη... σιωπή του Ροντρίγκο τον οποίο αποκαλεί μάλιστα «μικρό παιδί»!

«Είσαι μικρό παιδί, πρέπει να προσέχεις το στόμα σου, ποιον είπες δειλό;», αναφέρει αρχικά ο Μέσι, με τον Ροντρίγκο να απαντάει: «Δες το παιχνίδι, θα μας δείτε εκεί. Ερχόμαστε, πάμε. Είσαι δειλός».

Σε μια φάση αργότερα, ο Μέσι έκανε ένα φάουλ στον Ροντρίγκο και ο Βραζιλιάνος εξέφρασε τα παράπονα του προς τον Αργεντίνο, λέγοντας του: «Γιατί με χτυπάς Λέο; Όχι έτσι, όχι».

«Είσαι ένα κακό σπυρί στον κ@λ@. Όλο μιλάς», φέρεται να πρόσθεσε στη συνέχεια ο Ροντρίγκο, με τον Μέσι να τα... παίρνει και να απαντάει, λέγοντας του: «Πρόσεχε το στόμα σου μικρέ, βούλωσε το. Σύνελθε μικρέ. Γιατί είμαστε δειλοί; Είμαστε πρωταθλητές κόσμου. Έλα και πες το μου ξανά. Εδώ (δείχνει το Μαρακανά) μέσα έγινα πρωταθλητής. Εδώ», ανέφερε ο Μέσι στον Ροντρίγκο.

🇦🇷🇧🇷⚔️ Messi vs Rodrygo, version by @FOXSportsArg with subtitles:pic.twitter.com/czPeiTfASW