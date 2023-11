Ντε Πολ: «Μιλάμε στο γήπεδο, έχουμε τις μεγαλύτερες μπ@λ*ς»

Την ιστορική νίκη επί της Βραζιλίας μέσα στο «Μαρακανά» σχολίασε μετά το τέλος του αγώνα ο Ροντρίγκο Ντε Πολ.

Η Εθνική Αργεντινή έδειξε την κλάση της σε ένα δύσκολο παιχνίδι στο «Μαρακανά» επικρατώντας 1-0 της Βραζιλίας. Μετά τον αγώνα, ο έμπειρος μέσος της ομάδας, Ροντρίγκο Ντε Πολ, εξαπέλυσε πυρά κατά των προβλημάτων που δημιούργησε η βραζιλιάνικη αστυνομία πριν από την έναρξη του αγώνα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Γράψαμε ξανά ιστορία και δώσαμε χαρά στον λαό μας», ανέφερε αρχικά. «Τα κλάσικο είναι έτσι, παίζονται πάντα με αυτόν τον τρόπο. Αν πρέπει να έχουμε την μπάλα, το κάνουμε. Αν πρέπει να σκοράρουμε και να υποφέρουμε, επίσης. Γι' αυτό είμαστε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Μιλάμε στον αγωνιστικό χώρο, έχουμε τα μεγάλα α@*&!. Έδειξα σήμερα για άλλη μια φορά ότι αφήνω τα πάντα για αυτή τη φανέλα. Γράψαμε ιστορία», τόνισε συγκεκριμένα.

