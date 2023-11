Με καθυστέρηση μισής ώρας άρχισε το ντέρμπι του «Μαρακανά», αφού η αστυνομία της Βραζιλίας επιτέθηκε σε Αργεντινούς οπαδούς. Έξω φρενών ο Μέσι, πήρε την Αλμπισελέστε κι έφυγε ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ένα χάος στο «Μαρακανά» πριν την έναρξη του ντέρμπι ανάμεσα στη Βραζιλία και την Αργεντινή! Κατά την υπόκρουση των ύμνων υπήρξε μεγάλη ένταση στην κερκίδα των φιλοξενούμενων την οποία η αστυνομία επιχείρησε να καταστείλει, χτυπώντας με γκλοπ τους οπαδούς της Αλμπισελέστε.

😢😢 It’s getting out of control between Argentina fans and the Brazilian police pic.twitter.com/W55SrBSQYb — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) November 22, 2023

VERGUENZA EN EL MARACANÁ 👎🇧🇷



Los hinchas argentinos fueron agredidos por la policía local en la previa al duelo ante Brasil. pic.twitter.com/lXz9pIqSOD November 22, 2023

Οι διεθνείς της Αργεντινής κατευθύνθηκαν προς εκείνο το σημείο και προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κατάσταση, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

Leo Messi heads to the stands with other players to calm the situation 😳 pic.twitter.com/Q7x2UFUQW2 — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) November 22, 2023

Έξαλλος με την κατάσταση ήταν και ο Λιονέλ Μέσι. Ο αρχηγός της Αλμπισελέστε, αφού είδε πως το… ξύλο συνεχίζεται, πήρε την ομάδα και αποχώρησε από το γήπεδο, φωνάζοντας πως «δεν μπορούν να αγωνιστούν υπό αυτές τις συνθήκες». Οι τραυματισμοί φιλάθλων ωστόσο, δεν αποφεύχθηκαν, καθώς μερικοί Αργεντινοί αποχώρησαν αιμόφυρτοι από τις κερκίδες, με ορισμένους μάλιστα να έχουν δεχθεί χτυπήματα στο κεφάλι!

Messi leads the Argentina team OUT of the Maracanã pitch following the crazy fights in the stands



pic.twitter.com/qIu67bzmBM — MC (@CrewsMat10) November 22, 2023

Η κατάσταση εν τελεί ηρέμησε - στο μέτρο του δυνατού - και το παιχνίδι, μετά από πολλή ένταση, άρχισε με καθυστέρηση μισής ώρας.