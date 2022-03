Απαγορεύτηκε ξανά η είσοδος γυναικών στο γήπεδο όπου το Ιράν υποδέχθηκε τον Λίβανο, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Περίπου 2.000 Ιρανές, που είχαν αγοράσει εισιτήρια για τον αγώνα Ιράν - Λίβανος, ήταν παρούσες στην περιοχή του γηπέδου Ιμάμ Ρέζα, αλλά δεν τελικά δεν μπόρεσαν να εισέλθουν στο γήπεδο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Ο αγώνας του Ιράν με τον Λίβανο, για τα προκριματικά Ασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, διεξήχθη στα βορειοανατολικά του Ιράν, στην πόλη Μασχάντ, της οποίας ο κυβερνήτης, Μοχσέν Νταβάρι, ανέφερε ότι δεν ήταν δυνατό να εισέλθει μεγάλος αριθμός ατόμων, που ήταν συγκεντρωμένος έξω από το γήπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο, οι ιρανικές αρχές είχαν εξουσιοδοτήσει γυναίκες θεατές στον ποδοσφαιρικό αγώνα της εθνικής ομάδας για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια.

Για περίπου 40 χρόνια το Ισλαμικό Κράτος είχε απαγορεύσει την παρουσία γυναικών στα γήπεδα και ειδικά σε ποδοσφαιρικού αγώνας, επειδή οι κληρικοί υποστηρίζουν πως οι γυναίκες πρέπει να μείνουν μακριά από την «ανδρική ατμόσφαιρα» και τη «θέα ημίγυμνων ανδρών», μέχρι που το 2019 επενέβη η Παγκόσμια Ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

