«Ντου» οπαδών, ζημιές και σφοδρά επεισόδια με την εμπλοκή της αστυνομίας που έληξαν με χρήση χημικών περιλάμβανε το τρίτο ημίχρονο του Νιγηρία-Γκάνα.

Το απόλυτο «χάος» επικράτησε στη Νιγηρία, μετά το τελευταίο σφύριγμα του ματς κόντρα στη Γκάνα που σήμανε τον αποκλεισμό των Super Eagles από το Μουντιάλ.

Μεγάλη μάζα οπαδών εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο με «άγριες» διαθέσεις κι άρχισαν να προκαλούν ζημιές στο ίδιο τους το γήπεδο, ξυλώνοντας πάγκους και διαφημιστικές πινακίδες.

Η κατάσταση ξέφυγε εκτός ελέγχου και η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει, κάνοντας χρήση χημικών για να διασπάσει το πλήθος.

Live video from National Stadium.

The fans are angry.#NGRGHA pic.twitter.com/8zJOFehFf8