Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Νιγηρία - Κονγκό για ένα εισιτήριο για τα διεθνή play-offs!
Νιγηρία και Κονγκό θα είναι τελικά το ζευγάρι που θα παλέψει για το εισιτήριο προς τα διεθνή play-offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Τη στιγμή άλλωστε που η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και διέλυσε με 4-1 στην παράταση τη Γκαμπόν, το Κονγκό έφερε τούμπα τα προγνωστικά και απέκλεισε με γκολ στις καθυστερήσεις το Καμερούν με 1-0.
Με τον Μπρούνο Ονιαμαέτσι του Ολυμπιακού να μένει στον πάγκο, οι Νιγηριανοί προηγήθηκαν με τον Άνταμς στο 78΄, όμως η Γκαμπόν ισοφάρισε με τον Λεμινά στο 89΄κι έστειλε το ματς στην παράταση. Το έξτρα ημίωρο ωστόσο αποδείχθηκε μονόλογος της Νιγηρίας, η οποία με γκολ του Ετζούκε (97΄) και ντοπιέτα του Οσιμέν (102΄, 110΄) έφτασε στη νίκη και προκρίθηκε στον τελικό.
Εκεί θα περιμένει το Κονγκό που από την πλευρά του έκανε την έκπληξη κι άφησε εκτός το Καμερούν, επικρατώντας 1-0. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Μπεμπά στο 90΄+1΄. Πλέον Νιγηρία και Κονγκό θα παλέψουν για μια θέση στα διεθνή play-offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ένα μίνι τουρνουά έξι ομάδων το οποίο θα χαρίσει δυο εισιτήρια στην τελική φάση της διοργάνωσης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.