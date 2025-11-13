Νιγηρία και Κονγκό ξεπέρασαν τα εμπόδια των Γκαμπόν και Καμερούν αντίστοιχα και θα κονταροχτυπηθούν για την πρόκριση στα διεθνή play-offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Νιγηρία και Κονγκό θα είναι τελικά το ζευγάρι που θα παλέψει για το εισιτήριο προς τα διεθνή play-offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Τη στιγμή άλλωστε που η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και διέλυσε με 4-1 στην παράταση τη Γκαμπόν, το Κονγκό έφερε τούμπα τα προγνωστικά και απέκλεισε με γκολ στις καθυστερήσεις το Καμερούν με 1-0.

Με τον Μπρούνο Ονιαμαέτσι του Ολυμπιακού να μένει στον πάγκο, οι Νιγηριανοί προηγήθηκαν με τον Άνταμς στο 78΄, όμως η Γκαμπόν ισοφάρισε με τον Λεμινά στο 89΄κι έστειλε το ματς στην παράταση. Το έξτρα ημίωρο ωστόσο αποδείχθηκε μονόλογος της Νιγηρίας, η οποία με γκολ του Ετζούκε (97΄) και ντοπιέτα του Οσιμέν (102΄, 110΄) έφτασε στη νίκη και προκρίθηκε στον τελικό.

Εκεί θα περιμένει το Κονγκό που από την πλευρά του έκανε την έκπληξη κι άφησε εκτός το Καμερούν, επικρατώντας 1-0. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Μπεμπά στο 90΄+1΄. Πλέον Νιγηρία και Κονγκό θα παλέψουν για μια θέση στα διεθνή play-offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ένα μίνι τουρνουά έξι ομάδων το οποίο θα χαρίσει δυο εισιτήρια στην τελική φάση της διοργάνωσης.