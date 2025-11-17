Το Κονγκό αποδείχθηκε πιο ψύχραιμο στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι και απέκλεισε τη Νιγηρία (1-1, 4-3 πεν.) για να πάρει το εισιτήριο για τα διηπειρωτικά play-offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ακόμα ελπίζει για το Μουντιάλ το Κονγκό που έμεινε «ζωντανό» στα play-offs της Αφρικής και έκλεισε θέση στα διηπειρωτικά play-offs για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Εκεί θα βρεθούν έξι ομάδες (2 από την Κεντρική Αμερική, 1 από τη Λατινική Αμερική, 1 από την Ασία, 1 από την Ωκεανία, 1 από την Αφρική), που θα διεκδικήσουν δύο εισιτήρια για τα γήπεδα των ΗΠΑ.

Για να βρεθεί σε αυτά, το Κονγκό... επέζησε στο Final Four της Ηπείρου του και «λύγισε» στα πέναλτι του σχετικού τελικού τη Νιγηρία. Βασικός για το μεν αγωνίστηκε ο Μουτουσαμί του Ατρομήτου που είχε χαμένη εκτέλεση, ενώ στην παράταση πέρασε στο ματς ο Μπρούνο Ονιαμαέτσι του Ολυμπιακού, που ήταν και εύστοχος από την άσπρη βούλα.

Για τη Νιγηρία το παιχνίδι άρχισε ιδανικά, αφού άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με τον Ονιέκα. Το Κονγκό πάντως απάντησε με τον Ελία στο 32' και ο υπόλοιπος χρόνος κύλησε με τις δύο ομάδες να αλληλοεξοντώνονται. Στη «ρώσικη ρουλέτα» το Κονγκό επικράτησε 4-3, με τον Μπεμπά να σκοράρει το κομβικό πέναλτι για τη χώρα του.