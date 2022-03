Ο Κρίστιαν Έρικσεν επιστρέφει βασικός στο γήπεδο όπου υπέστη την καρδιακή ανακοπή το περασμένο καλοκαίρι και η Δανία ανακοίνωσε sold-out σε φιλικό μετά από 17 ολόκληρα χρόνια!

Έζησαν το απόλυτο σοκ από την εξέδρα. Η αγωνία ήταν διπλή, αφού μέχρι να ακουστεί από τα μεγάφωνα πως η κατάσταση της υγείας του ήταν σταθερή όλοι προσπαθούσαν να κρατήσουν την αναπνοή τους. Οι φίλαθλοι της Δανίας τρομοκρατήθηκαν, όπως και όλος ο υπόλοιπος φίλαθλος και μη κόσμος, στην όψη του αναίσθητου Κρίστιαν Έρικσεν στο χορτάρι του «Parken Stadium». Ωστόσο, ο Δανός σταρ επέστρεψε στη δράση και τα γκολ με την εθνική ομάδα, αφήνοντας πίσω τη σοκαριστική περιπέτεια της υγείας του και οι συμπατριώτες του φρόντισαν να του επιφυλάξουν την πιο θερμή υποδοχή.

Για πρώτη φορά μετά από 17 ολόκληρα χρόνια, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Δανίας ανακοίνωσε sold-out σε εντός έδρας φιλικό αγώνα! Κι αυτό οφείλεται στην επάνοδο του Έρικσεν στην πατρίδα του για να αγωνιστεί και μάλιστα, ως βασικός το αρχικό σχήμα του Κάσπερ Γιούλμαντ, απέναντι στη Σερβία (19:00, Cosmotesport1HD). Περί τους 60.000 φιλάθλους θα δώσουν το παρών στη φιλική αναμέτρηση, για να αποθεώσουν τον ήρωά τους που βγήκε νικητής στη «μάχη» για τη ζωή και έχει επανέλθει για τα καλά στα αγωνιστικά του στάνταρ.

🇩🇰 Tickets for Denmark's game vs. Serbia are all sold out.



🤯 This is the first time in 17 years that all tickets are gone before a friendly at the Parken Stadium.#ForDanmark pic.twitter.com/Y0BmMxjd5Y