Ο αρχηγός της εθνικής Ρωσίας, Άρτεμ Τζιούμπα είπε «όχι» στην κλήση που δέχτηκε από την εθνική ομάδα της Ρωσίας λόγω της εισβολής της χώρας του στην Ουκρανία.

Αρνητική απάντηση έλαβαν οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας της Ρωσίας, από τον επιθετικό της Ζενίτ, Άρτεμ Τζιούμπα όταν τον κάλεσαν στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο 33χρονος υψηλόσωμος επιθετικός έχει συγγενείς που κατάγονται από την Ουκρανία και με αυτόν τον τρόπο θέλησε να δείξει την δυσφορία του για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες με τον εισβολή της χώρας του στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία δεν έχει δικαίωμα να παίξει σε επίσημους αγώνες μετά τον αποκλεισμό της από FIFA και UEFA, ωστόσο θα συγκεντρωθεί για να κάνει προπονήσεις και να δώσει φιλικά με την Κ21.

Το όνομα του Αρτέμ Τζιούμπα ήλθε στο προσκήνιο πριν από μερικές ημέρες, μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε στα social media από τους Ουκρανούς διεθνείς Βιτάλι Μικολένκο και Άντρεϊ Γιαρμολένκο, οι οποίοι τον κατέκριναν για τη στάση που κρατούσε ως αρχηγός της εθνικής Ρωσίας πάνω στο ζήτημα της ρωσικής εισβολής.

Ο έμπειρος στράικερ της Ζενίτ είχε δηλώσει περήφανος που είναι Ρώσος και άφησε αιχμές για τους δύο παίκτες που εκτοξεύουν μηνύματα μίσους από τη ζώνη ασφαλείας τους στην Αγγλία.

Zenit St Petersburg and former Russia captain Artem Dzyuba has today rejected a call up to the Russian national team due to the war in Ukraine, where several members of his family are from. pic.twitter.com/P9iT4U7gvh