Ο Μικολένκο τα έβαλε με τον αρχηγό της εθνικής Ρωσίας, Τζιούμπα: «Π@@@@, μια ζωή στο μπουντρούμι σου»

Ο στόπερ της Έβερτον, Βιτάλι Μικολένκο επιτέθηκε μέσω Instagram στον αρχηγό της εθνικής Ρωσίας, Αρτέμ Τζιούμπα, κατηγορώντας τον με βαριές κουβέντες για τη σιγή ιχθύος που τηρεί ο ίδιος με τους συμπαίκτες του από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία.

Ευθεία επίθεση με βρισιές και βαριές κουβέντες εξαπέλυσε ο Βιτάλι Μικολένκο προς τον Αρτέμ Τζιούμπα. Ο 23χρονος Ουκρανός στόπερ της Έβερτον έβαλε στο στόχαστρο τον βετεράνο φορ της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και αρχηγό της εθνικής Ρωσίας, με αφορμή την σιωπηρή στάση που διατηρεί αυτός και οι διεθνείς συμπαίκτες του όσο οι Ουκρανοί πολίτες χάνουν τις ζωές τους μετά τη ρωσική εισβολή στη χώρα.

Με ανάρτησή του στα stories του Instagram, ο Μικολένκο απασφάλισε χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις προς τον Τζιούμπα, λέγοντας πως «θα ζήσεις κλειδωμένος στο μπουντρούμι σου για όλη τη ζωή σου και τη ζωή των παιδιών σου:

«Όσο εσύ π@@@ και οι σκ@@@κέφαλοι συμπαίκτες σου παραμένετε σιωπηλοί, ειρηνικοί πολίτες σκοτώνονται στην Ουκρανία. Θα είσαι κλειδωμένος στο μπουντρούμι σου για όλη τη ζωή σου και κυρίως για όλη τη ζωή των παιδιών σου. Και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Mykolenko calls out Artem Dzyuba on IG:



‘Whilst you remain silent bitch along with your shithead football teammates, peaceful civilians are being killed in 🇺🇦. You will be locked in your dungeon for the rest of your life and most importantly the lives of your kids. And I’m glad. pic.twitter.com/ak4nEuLq8s