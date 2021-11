Μπαπέ: Εγινε μόλις ο 12ος παίκτης που λαμβάνει «10αρι» από την «L' Equipe» (vid)

Ο Κιλιάν Μπαπέ, έγινε μόλις ο 12ος παίκτης στην ιστορία που έλαβε βαθμολογία 10/10 από την «L' Equipe», μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση κόντρα στο Καζακστάν.

Ο Γάλλος επιθετικός πραγματοποίησε ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο, ματς με την εθνική του ομάδα απέναντι στο Καζακστάν, καθώς με καρέ τερμάτων οδήγησε τους «τρικολόρ» σε εκκωφαντική νίκη με 8-0 (!) όντας ο μοναδικός παίκτης της Γαλλίας που το πετυχαίνει μετά το 1958 και παράλληλα «κλείδωσε» την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ.

Εκτός αυτού ο Κιλιάν Μπαπέ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας και μία ασίστ, καθώς ήταν ο δημιουργός στο ένα από τα 2 γκολ του Μπενζεμά, αποδεικνύοντας γι' ακόμη μία φορά ότι οι δυο τους βρίσκονται με κλειστά μάτια στον αγωνιστικό χώρο.

Η εμφάνιση του νεαρού επιθετικού των Παριζιάνων ήταν αρκετή προκειμένου η «L' Equipe» να τον βαθμολογήσει με 10/10! Ετσι έγινε ο 12ος διαφορετικός παίκτης που λαμβάνει «10αρι» από τη γαλλική εφημερίδα. Στο παρελθόν ελάχιστοι ποδοσφαιριστές έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν τη συγκεκριμένη βαθμολογία, με τον Λιονέλ Μέσι να το έχει πετύχει δύο φορές.

Αναλυτικά λίστα με τα «10ρια» της «L' Equipe»:

1. Φρανκ Σοζέ (1988)

2. Μπρούνο Μαρτίνι (1988)

3. Όλεγκ Σαλένκο (1994)

Λαρς Βίντφελντ (1997)

5. Λιονέλ Μέσι (2010)

6. Λιονέλ Μέσι (2012)

7. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (2013)

8. Κάρλος Εντουάρντο (2014)

9. Νεϊμάρ (2018)

10. Ντούσαν Τάντιτς (2019)

11. Λούκας Μόουρα (2019)

12. Σερτζ Γκνάμπρι (2019)

13. Κιλιάν Μπαπέ (2021)

