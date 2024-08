Ο Τιερί Ανρί παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή της εθνικής Γαλλίας Κ-21 για προσωπικούς του λόγους, αποχωρώντας από το τιμόνι μετά από ένα χρόνο

Ο Τιερί Ανρί, μετά από έναν χρόνο παρουσίας στον πάγκο της εθνικής ομάδας U21 της Γαλλίας και την κατάκτηση ενός αργυρού Ολυμπιακού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αποφάσισε να λύσει το συμβόλαιό του ως προπονητής της ομάδας.

«Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής του 1998, ο οποίος μόλις έκλεισε τα 47 του χρόνια και διορίστηκε το περασμένο καλοκαίρι με συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2025, πήρε την απόφαση για "προσωπικούς λόγους"», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FFF) τη Δευτέρα (19/8)

Ο προπονητής μίλησε με τον Φιλίπ Ντιαλό, τον πρόεδρο της FFF, για να τον ενημερώσει για την απόφασή του, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την FFF και τον πρόεδρο Φιλίπ Ντιαλό που μου έδωσαν αυτή την απίστευτη ευκαιρία. Η κατάκτηση ενός ασημένιου μεταλλίου για τη χώρα μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα παραμείνει μια από τις πιο περήφανες στιγμές της ζωής μου. Είμαι απίστευτα ευγνώμων στη Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, στους παίκτες, στο προσωπικό και στους φιλάθλους που μου επέτρεψαν να ζήσω αυτή τη μαγική εμπειρία», δήλωσε ο Τιερί Ανρί στο δελτίο Τύπου.

🚨🇫🇷 Official: Thierry Henry has decided to terminate his contract as a France U21 manager.



“Reasons of his own” mentioned for Thierry’s plan to leave the job. pic.twitter.com/8K8gYy5pfd