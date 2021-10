Μπαπέ και Μπενζεμά ενωμένοι δείχνουν ασταμάτητοι (vid)

Οι οπαδοί της Ρεάλ ονειρεύονται τον Κιλιάν Μπαπέ στα χρώματα της ομάδας τους και μαζί με τον Καρίμ Μπενζεμά να κάνουν μαγικά στην επίθεση των «μερένγκες».

Το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν ίσως το πιο έντονο για εκείνον όσον αφορά το κομμάτι της καριέρας του Κιλιάν Μπαπέ. Βρέθηκε μια ανάσα από την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τελικά, μετά και την απόφαση της διοίκησης της Παρί, παρέμεινε στον γαλλικό σύλλογο. Βέβαια, οι περισσότεροι που τον γνωρίζουν αναφέρουν πως ο Γάλλος αστέρας δυσαρεστήθηκε με αυτή την εξέλιξη, μιας κι επιθυμία του ήταν να αλλάξει ποδοσφαιρικό περιβάλλον και να βρεθεί στη «Βασίλισσα». Βέβαια, τα νούμερά του αποδεικνύουν ότι αυτό το πείσμωσε, με αποτέλεσμα να βγάζει στο χορτάρι τον καλύτερο του εαυτό και να οδηγεί την ομάδα του σε επιτυχίες.

Kylian Mbappé's career by numbers so far:



◉ 293 games

◉ 182 goals

◉ 87 assists

◎ 4x Ligue 1

◎ 3x Ligue 1 YPOTY

◎ 2x French POTY

◎ 2x Ligue 1 POTY

◎ 2x World XI

◎ 1x Trophée Kopa

◎ 1x Golden Boy

◎ 1x World Cup

◎ 1x World Cup YPOTT

◎ 1x Nations League



22 years old. — Squawka Football (@Squawka) October 10, 2021

Το απέδειξε άλλωστε (και) στους τελικούς Nations League, πετυχαίνοντας δύο γκολ και δύο ασίστ. Με αυτόν τον τρόπο κέρδισε και το βραβείο του πρώτου σκόρερ, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Φεράν Τόρες της Ισπανίας και τον συμπατριώτη του Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος κι εκείνος είχε δύο γκολ αλλά δεν κατάφερε να μοιράσει κάποια ασίστ στα 180 λεπτά που αγωνίστηκε.

Πρωταγωνιστές στο Nations League

Οι «τρικολόρ» έχουν κάθε λόγο να τρίβουν τα χέρια τους, βλέποντας πως αυτή τη στιγμή, η ομάδα διαθέτει στο ρόστερ της δύο από τους πιο φορμαρισμένους επιθετικούς στην Ευρώπη. Κιλιάν Μπαπέ και Καρίμ Μπενζεμά, συνέθεσαν ένα εξαιρετικό δίδυμο στην επιθετική γραμμή της εθνικής Γαλλίας στη διοργάνωση. Ο Μπενζεμά δίνει απανωτές τελικές πάσες και προσπαθεί με κάθε τρόπο να φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο, όντας στην πλευρά των νικητών. Και σε αυτό παίρνει άριστα. Ακόμα και όταν δεν σκοράρει, πράγμα σπάνιο, συνεισφέρει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο προκειμένου η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα.

Με την κατάκτηση του Nations League, έφτασε τα 26 μετάλλια την ποδοσφαιρική του καριέρα. Μια επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή του γαλλικού ποδοσφαίρου με τους ποδοσφαιριστές που έχουν κατακτήσει τους περισσότερους τίτλους.

▶ 4x Champions Leagues.

▶ 3x La Liga.

▶ 4x Ligue 1.

▶ 4x Club World Cup.

▶ 4x UEFA Super Cup.

▶ 7x Domestic Cup Titles.

▶ 1x Nations League.



Karim Benzema has become the most decorated French player in HISTORY. 🇫🇷👏 pic.twitter.com/koq8mzkzCC October 11, 2021

Από την πλευρά του ο Κιλιάν Μπαπέ, έχει ξεκινήσει ιδανικά τη νέα σεζόν, μετρώντας 4 γκολ και 5 ασίστ σε 11 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί με τους Παριζιάνους. Με το εθνόσημο στο στήθος φαίνεται πως έχει αναπτύξει άριστη συνεργασία, εναλλαγές στον χώρο, ταχύτητα και κυριαρχία στην αντίπαλη περιοχή κι άπαντες ανυπομονούν για το επόμενο παιχνίδι τους. Ειδικά οι φίλοι της Ρεάλ, οι οποίοι ναι μεν είδαν την υπόθεση του Μπαπέ να καταλήγει σε ναυάγιο, ωστόσο δεν χάνουν τις ελπίδες τους. Όπως και ο 33χρονος φορ των Μαδριλένων, ο οποίος ουκ ολίγες φορές έχει εκφράσει την επιθυμία του να αγωνιστεί μαζί με τον Μπαπέ στους «μερένγκες».

«Μακάρι να ερχόταν από φέτος στην Ρεάλ. Τον ήθελα. Δεν έγινε, αλλά κάποια μέρα θα αγωνίζεται για την Ρεάλ», είχε αναφέρει σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Μπενζεμά.

Η ηγετική ικανότητα του Μπενζεμά και η στήριξη στον Μπαπέ

Ανοικτές παραμένουν οι πληγές της εθνικής Γαλλίας από το περασμένο Euro. Οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές δεν ήταν ανταγωνιστικοί στα γήπεδα του ευρωπαϊκού, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό μόλις στους «16» του τουρνουά. Τα περισσότερα από κάθε άλλον άκουσε ο Κιλιάν Μπαπέ καθώς ήταν ο μοιραίος για τους Γάλλους, αστοχώντας στο κρίσιμο πέναλτι κόντρα στην Ελβετία. Ένα πέναλτι το οποίο επηρέασε σε τεράστιο βαθμό τον ίδιο, ο οποίος σκέφτηκε ακόμα και την απομάκρυνσή του από την εθνική για λίγο καιρό. Όμως όπως φαίνεται, έσφιξε τα δόντια και έγινε δυνατότερος μέσα από αυτή την εμπειρία του.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο είναι εξαιρετικές τόσο εντός όσο κι εκτός γηπέδων κι αυτό φάνηκε στον ημιτελικό του Nations League κόντρα στο Βέλγιο. Ο Μπενζεμά θέλησε να δώσει το πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος στον συμπατριώτη του, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ήθελε να ξορκίσει την άστοχη προσπάθεια του συμπαίκτη του στο Euro.

Benzema: “Giving the penalty to Mbappé? I wanted him to take it, I wanted him to score. After what happened at the Euro's, it is erased. I really wanted him to get that goal." pic.twitter.com/mLT1WaDAFa — 𝐀𝐥𝐥𝐮 (@GreatWhiteNueve) October 9, 2021

«Όμως ήθελα να εκτελέσει εκείνος το πέναλτι, για αυτό του έδωσα και τη μπάλα. Ήθελα πολύ να τον δω να σκοράρει. Ότι έγινε στο Euro έχει πλέον σβηστεί. Δεν έχει καμία σημασία. Προσπαθώ να κάνω καλύτερους του συμπαίκτες μου στο γήπεδο με κάθε τρόπο».

Το όνειρο του Φλορεντίνο Πέρεθ

Ο Καρίμ Μπενζεμά δεσμεύεται πλέον, μιας και το περασμένο καλοκαίρι έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, μέχρι το 2023. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση είναι το ύψος της ρήτρας αποδέσμευσής του. Κι αυτό διότι αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ (!), προκειμένου καμία ομάδα να μην μπορέσει να τον «κλέψει» από τις τάξεις της Ρεάλ, τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια.

Επιθυμία όμως του προέδρου της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ δεν είναι να βλέπει τον Μπενζεμά μόνο του στην κορυφή της επίθεσης. Αυτό που κυνηγάει διακαώς είναι την περίπτωση του Κιλιάν Μπαπέ. Κι αυτό φρόντισε να το δείξει το περασμένο καλοκαίρι με τις απανωτές προτάσεις που κατέθεσε στους Παριζιάνους για την απόκτησή του. Εν τέλει μπορεί οι προσπάθειες του να κατέληξαν στο κενό, ωστόσο θα κάνει εκ νέου προσπάθεια για να εντάξει στο δυναμικό των Μαδριλένων, τον Μπαπέ. Ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Μαδρίτης τόνισε ότι πιθανότατα την χειμερινή μεταγραφική περίοδο η «Βασίλισσα» θα ολοκληρώσει την μετακίνηση του 23χρονου άσου από την Παρί Σεν Ζερμέν.

«Ελπίζουμε ότι την 1η Ιανουαρίου θα έχουν νεότερα για την υπόθεση του Μπαπέ», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του προέδρου της Ρεάλ

Nations League semifinal:

—France down 2-0 to Belgium

—Benzema and Mbappe score to tie the game



Nations League final:

—France down 1-0 to Spain

—Benzema and Mbappe score to take the lead



These two 🔥 pic.twitter.com/WDodyuAHMj — B/R Football (@brfootball) October 10, 2021

Οι δύο αστέρες δείχνουν εξαιρετικά σημάδια γραφής αγωνιζόμενοι στην ίδια ομάδα. Αυτό ήταν το όνειρο και ο στόχος των Γάλλων, αλλά αυτός είναι και ο πόθος της Ρεάλ. Μένει να δούμε αν στο άμεσο μέλλον οι «μερένγκες» θα έχουν στο ρόστερ τους δύο επιθετικούς που θα βάλουν ξανά την ομάδα στο μονοπάτι των επιτυχιών.