Μανέ - Λίβερπουλ: Τραυματίστηκε στο Σενεγάλη-Τόγκο, «συναγερμός» στους Reds

Ο Σαντιό Μανέ αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι της Σενεγάλης κόντρα στο Τόγκο, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις της Λίβερπουλ για το μέγεθος του προβλήματός του.

Σε... αναμμένα κάρβουνα κάθονται ο Γιούργκεν Κλοπ και οι φίλοι της Λίβερπουλ καθώς ο Σαντιό Μανέ αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού στις υποχρεώσεις του με την εθνική Σενεγάλης.

Μόλις στο 27' του αδιάφορου βαθμολογικά αγώνα κόντρα στο Τόγκο (η Σενεγάλη έχει ήδη προκριθεί ως πρώτη), ο επιθετικός των Reds αποχώρησε τραυματίας έχοντας ενοχλήσεις στο πλευρό, έπειτα από άτσαλη πτώση σε εναέρια «μονομαχία» με αντίπαλο αμυντικό.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό κάτι περισσότερο για το μέγεθος του τραυματισμού, αλλά άπαντες στις τάξεις των Reds ελπίζουν ότι η αναγκαστική αλλαγή έγινε για προληπτικούς λόγουις και ότι ο Σενεγαλέζος δεν θα τεθεί νοκ-άουτ από τη δράση. Υπενθυμίζεται ότι είναι ήδη εκτός τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα ο Ρομπέρτο Φιρμίνο.

Όσο για το ματς, η Σενεγάλη διατήρησε το αήττητο στον όμιλο με γκολ στο 90+3' (1-1), έχοντας βρεθεί πίσω στο σκορ στο 45+1' από αυτογκόλ του στόπερ του Ολυμπιακού, Παπέ Σισέ.

Sadio Mane leaves the pitch for Senegal with injury.



