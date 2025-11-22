Ο Σουηδός στράικερ αποφάσισε να ξοδέψει αυτό το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, προκειμένου να... έχει το κεφάλι του ήσυχο, καθώς δέχθηκε απειλές για τη ζωή του, όπως επικαλείται η Sun.

Ο Αλεξάντερ Ίσακ δεν περνάει και τις καλύτερες ημέρες της ποδοσφαιρικής του καριέρας, μη έχοντας κατορθώσει ακόμη να «βγάλει» στο χορτάρι όλα εκείνα που οδήγησαν τη Λίβερπουλ να πληρώσει 145 εκατ. ευρώ στη Νιουκάστλ για να τον κάνει δικό της, το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Με το 1/3 (σχεδόν) της σεζόν να έχει φύγει, ο Σουηδός στράικερ έχει τη «φτωχή» συγκομιδή των ενός γκολ και μιας ασίστ, σε 8 συμμετοχές με τους ''Reds'' σε όλες τις διοργανώσεις, δείχνοντας δυσκολία στην προσαρμογή του. Αυτό όμως, δεν συμβαίνει μόνο εντός, αλλά και εκτός γηπέδου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, ο 26χρονος δέχεται απειλές για την ίδια του τη ζωή, κυρίως βέβαια εξαιτίας της απογοητευτικής πορείας των Σουηδών στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, όπου τερμάτισαν στην τελευταία θέση του ομίλου τους. Αλλά και λόγω της στάσης του το καλοκαίρι, όταν πίεζε με κάθε τρόπο τη διοίκηση της Νιουκάστλ να τον παραχωρήσει.

Έτσι, πήρε την απόφαση να... επενδύσει για την σωματική του ακεραιότητα, πληρώνοντας 30.000 λίρες για έναν σκύλο-φύλακα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα άρτια εκπαιδευμένο ντόπερμαν, με την Phoenix Dogs, να ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει «τίποτα πιο πιστό» από έναν σκύλο προστασίας.