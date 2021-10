Σάντσο για τον 41χρονο Λίμα: «Δεν πρέπει να γελάμε μαζί του, άλλοι δεν τα καταφέρνουν στην ηλικία του» (vid)

Ο Τζέιντον Σάντσο θέλησε να δείξει τον σεβασμό του στον 41χρονο αμυντικό της Ανδόρρας, Ιλντεφόνς Λίμα, ο οποίος τραυματίστηκε στην προσπάθεια του να προλάβει σε σπριντ μεσοεπιθετικό της Γιουνάιτεντ.

Η Αγγλία επικράτησε εκτός έδρας της Ανδόρρας και πλέον απολαμβάνει τη μοναξιά στην κορυφή του ομίλου της, έχοντας συγκεντρώσει 19 βαθμούς.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, η Ανδόρρα έχασε τον πολυτιμότερο παίκτη κι αρχηγό της, Ιλντεφόνς Λίμα. Ο έμπειρος στόπερ στην προσπάθειά του να σταματήσει τον Τζέιντον Σάντσο τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός της Γιουνάιτεντ, βλέποντας τη φάση μαζί με τον συμπατριώτη του, Τάμι Έιμπραχαμ τοποθετήθηκε για το εν λόγω περιστατικό, ζητώντας από τον επιθετικό της Ρόμα να μη γελάει και να δείξει σεβασμό στον 41χρονο αντίπαλο αμυντικό.

«Δεν πρέπει να γελάμε μαζί του. Αυτός ο άνθρωπος είναι 41 ετών. Αλλοι δεν μπορούν να φτάσουν καν να παίξουν ποδόσφαιρο σε αυτή την ηλικία», είπε χαρακτηριστικά ο Σάντσο στον Έιμπραχαμ.

Για την ιστορία πάντως, οι Τζέιντον Σάντσο και Τάμι Έιμπραχαμ, δεν είχαν καν γεννηθεί όταν ο Λίμα έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική Ανδόρρας το 1997.

Ildefons Lima (41 year old) got burnt by Sancho and then his hamstring went 🤣 pic.twitter.com/Kr8hK2foxU