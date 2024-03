Ο Ρομέλου Λουκάκου σε δηλώσεις του μετά το ισόπαλο 2-2 του Βελγίου με την Αγγλία δεν παρέλειψε να ρίξει... την μπηχτή του στην Τσέλσι στην οποία ανήκει.

Ο Ρομέλου Λουκάκου πραγματοποίησε μία καλή εμφάνιση στο φιλικό του Βελγίου απέναντι στην Αγγλία στο Γουέμπλεϊ δίνοντάς μάλιστα και την ασίστ στο δεύτερο γκολ της ομάδας του στον Τίλεμανς.

Ο Βέλγος επιθετικός στις δηλώσεις του στο SkySports, μετά το φινάλε του αγώνα, δέχθηκε μία ερώτηση σχετικά με το αν ήθελε να εντυπωσιάσει με την απόδοσή του, μετά την επιστροφή του στην Αγγλία για πρώτη φορά απ' όταν έφυγε από την Τσέλσι για να πάει δανεικός στην Ρόμα το περασμένο καλοκαίρι.

Ο 30χρονος φορ των Ρωμαίων ξέσπασε σε γέλια και αποκρίθηκε στον δημοσιογράφο πως θα πρέπει να ρωτήσουν την Τσέλσι γι' αυτό ρίχνοντας έτσι το... καρφί του στην ομάδα στην οποία ανήκει για το γεγονός πως έψαχνε να τον... ξεφορτωθεί το περασμένο καλοκαίρι.

Δείτε το στιγμιότυπο:

🗣️ "You'll have to ask Chelsea" 😅



Romelu Lukaku on whether he "wanted to impress" after returning to England for the first time since his loan spell with Roma 🇧🇪 pic.twitter.com/f7AF1ZTuyI