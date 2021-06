Μέσι: Το πέναλτι και οι αδιάκοπες συγκρίσεις με τον Κριστιάνο (vid)

Κάθε διαφορετικό ματς είναι και μια αφορμή να ξεσπάσει νέα κουβέντα για Μέσι και Κριστιάνο, όπως συνέβη με την αναμέτρηση της Αργεντινής με την Χιλή και το γκολ με πέναλτι από τον ηγέτη της Μπαρτσελόνα...

Στο πρώτο του παιχνίδι για το 2021 με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, ο Λιονέλ Μέσι κατάφερε να σκοράρει στο ισόπαλο (1-1) παιχνίδι με τους Χιλιανούς για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2022 στη ζώνη της Λατινικής Αμερικής.

Μάλιστα, αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η φανέλα με την οποία μπήκε στον αγωνιστικό χώρο έχοντας βάλει και μια φωτογραφία του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα στο στέρνο, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του τεράστιου Diego που «έφυγε» τον περασμένο Νοέμβρη.

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν ορεξάτος στο παιχνίδι, βρήκε απέναντί του έναν εξαιρετικό Κλαούντιο Μπράβο που δεν του επέτρεψε να σκοράρει πολλές φορές βάσει των ευκαιριών που είχε για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα, ενώ, το μοναδικό γκολ της «αλμπισελέστε» ήρθε με πέναλτι...

Το γκολ των Αργεντινών προήλθε από την άσπρη βούλα, με τον αρχηγό της εθνικής ομάδας της χώρας να εκτελεί με όμορφο και αποτελεσματικό τρόπο, καταφέρνοντας να στείλει τον Μπράβο στην άλλη γωνία από αυτή που τελικά κατέληξε η μπάλα.

Ο Μέσι έχει σκοράρει 54 φορές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του δίχως πέναλτι, τη στιγμή που ο Κριστιάνο έχει πετύχει 94 τέρματα δίχως να βρεθεί στην άσπρη βούλα, όταν αγωνίζεται με το πορτογαλικό εθνόσημο στο στήθος.

Βέβαια, στην γενική εικόνα, ο Λιονέλ Μέσι έχει 645 τέρματα καριέρας – εξαιρουμένων των φιλικών αναμετρήσεων συλλόγων – δίχως κάποιο από αυτά να είναι με εκτέλεση πέναλτι, ενώ, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ και μεγάλος του αντίζηλος έχει καταφέρει να σκοράρει 641 φορές με οποιονδήποτε τρόπο πλην του πέναλτι.

Η συγκεκριμένη επίδοση, βέβαια, για τον αρχηγό της Μπαρτσελόνα και της Αργεντινής, έχει έρθει σε 146 παιχνίδια λιγότερα από αυτά του CR7, έχοντας συμπληρώσει μαζί και με αυτό απέναντι στην Χιλή 921 συμμετοχές, έναντι των 1067 που μετράει ο Κριστιάνο.

For people saying Messi hasn't scored an open play goal for Argentina in so many day blah blah



Lionel messi (645) has more non penalty goals than Ronaldo (641) despite playing 146 less matches!



146!



To think that Messi is also a playmaker!



🐐 pic.twitter.com/VYO5f5f8X0