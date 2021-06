Ο Μέσι αγωνίστηκε με τον Μαραντόνα στη φανέλα του (pics & vids)

Ο Λιονέλ Μέσι αγωνίστηκε έχοντας τυπωμένη τη φωτογραφία του Ντιέγκο Μαραντόνα στη φανέλα της εθνικής Αργεντινής, ενώ πριν την έναρξη του αγώνα κόντρα στη Χιλή οι παίκτες παρέστησαν στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του «Ντιεγκίτο» έξω από το γήπεδο.

Πριν από τον αγώνα της Αργεντινής με την Χιλή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η εθνική ομάδα με τον Λιονέλ Μέσι βρέθηκε έξω από το γήπεδο όπου στήθηκε το άγαλμα του Μαραντόνα.

Τα αποκαλυπτήρια έκανε ο «Λίο», ενώ η συγκίνηση ήταν έκδηλη σε όλα τα μέλη της αποστολής, καθώς επίσης και στους επισήμους της εκδήλωσης.

Οσον αφορά το παιχνίδι με την Χιλή, ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος στη φανέλα του είχε τυπωμένη τη φωτογραφία του Μαραντόνα, έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του με εύστοχο πέναλτι.

Οι Χιλιανοί απάντησαν στο 36ο λεπτό του αγώνα, όταν μετά από ένα φάουλ, η μπάλα βρέθηκε στην μικρή περιοχή, με τον Αλέξις Σάντσες να εκμεταλλεύεται το γύρισμα του Μέντελ και να πλασάρει εύστοχα για το 1-1.

Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα μεταξύ των δύο ομάδων, με την Αργεντινή να μένει στην 2η θέση με 11 βαθμούς (έναν λιγότερο από την 1η Βραζιλία), ενώ η Χιλή ανέβηκε στην 6η θέση με 5 βαθμούς.

Lionel #Messi during the unveiling of the new Diego Maradona statue in Santiago del Estero, Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/4uwXFPplPG

In their first match since his death, Messi and Argentina honor Diego Maradona with a tribute jersey 🙏 pic.twitter.com/Tw8GKBqcUp