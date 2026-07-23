Η Χάμαρμπι ισοφάρισε την Άντερλεχτ σε 1-1 στα τελευταία λεπτά, με τους λογαριασμούς τους να μένουν ανοιχτοί για την επόμενη εβδομάδα.

Μετά το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από την Ντινάμο Κιέβου, και εκείνο το οποίο θα βγάλει αντίπαλο σε περίπτωση ασπρόμαυρης πρόκρισης ήρθε ισόπαλο, με τη Χάμαρμπι να ισοφαρίζει σε 1-1 την Άντερλεχτ στο φινάλε στο πρώτο ματς για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι Βέλγοι κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο έκτο μόλις λεπτό, όταν Σίκαν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ. Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν για πολλή ώρα το υπέρ τους 1-0, εντούτοις η αποβολή του Σαλιμπά στο 79' άλλαξε τις ισορροπίες.

Εντέλει, δέκα λεπτά αργότερα ήρθε η ισοφάριση για τους Σουηδούς, με τον Ατζέι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα και αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά για τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.