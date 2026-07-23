Καραμπάγκ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας έμειναν στο 0-0 για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς.

Ορθάνοιχτοι λογαριασμοί μετά το πρώτο ματς ανάμεσα σε Καραμπάγκ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0. Υπενθυμίζεται πως ο ηττημένος τους ζευγαριού, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Ντινάμο Κιέβου-ΠΑΟΚ στο Conference.

Οι δύο ομάδες ήταν δραστήριες στο πρώτο ημίχρονο αλλά δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα, με το ματς να συνεχίζεται στο ίδιο μοτίβο και μετά την ανάπαυλα. Αυτό φάνηκε να αλλάζει στο 59', εντούτοις το γκολ που σημείωσε για τους Αζέρους ο Μπόρζες ακυρώθηκε για οφσάιντ. Ίδια κατάληξη είχε και το γκολ του Πίττα στο 90', με το 0-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Στα προκριματικά του Conference League, ο Απόλλων Λεμεσού εξασφάλισε ουσιαστικά από τώρα την πρόκριση στον 3ο γύρο, καθώς διέλυσε με 4-0 εκτός έδρας την Ντίλα Γκόρι. Ο Μπράντον Τόμας άνοιξε το σκορ στο 28', με τον Βαϊσμπέκ να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 28'. Η αποβολή του Ντόνκορ στο 40' απλούστευσε τα πράγματα για τους Κύπριους, με το αυτογκόλ του Κικαμπίτζε (51') και το γκολ του Όζμπολτ στο 88' να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Η ΑΕΚ Λάρνακας αντιθέτως, έμπλεξε, καθώς έχασε 1-0 εντός έδρας από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Η αναμέτρηση κρίθηκε στο φινάλε, με τον Φαν Ντε Χορν να αποβάλλεται στο 75' και τον Καραμπαλί να σκοράρει δύο λεπτά αργότερα, χαρίζοντας τη νίκη στους Ισραηλινούς.