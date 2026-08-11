Ο Απόλλων Λεμεσού υποδέχθηκε τη Μπραν στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League, δίχως να καταφέρουν να προκριθούν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Απόλλων Λεμεσού κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του Confrence League επί της Μπραν, αν και αγχώθηκε, καθώς επικράτησε στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού.

Η πρώτη καλή ευκαιρία στο παιχνίδι ήταν από τη πλευρά του Απόλλωνα Λεμεσού στο 16' όταν απείλησε με σουτ του Βάισμπεκ, όμως ο Ντίνγκελαντ απέκρουσε επιτυχώς.

Ο Απόλλων συνέχιζε να πιέζει φτάνοντας κοντά στο γκολ στο '10 όταν ο τερματοφύλακας της Μπραν είπε για δεύτερη φορά όχι στον Βάισμπεκ. Ένα λεπτό αργότερα ήταν η σειρά της Μπραν να απειλήσει για πρώτη φορά με εκτέλεση φάουλ του Σόλτβεντ που πέρασε λίγο έξω από την εστία του Κουν.

Στο 16' και κόντρα στο ρυθμό του παιχνιδιού η Μπραν κατορθώνει να προηγηθεί στο σκορ με τον Ίνγκασον, ο οποίος πλάσαρε ιδανικά τον Κουν διαμορφώνοντας το 0-1. Ο Απόλλωνας αντέδρασε άμεσα και τρία λεπτά αργότερα είχε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει. καθώς το σουτ του Λιούμπιτς κατέληξε στο δοκάρι.

Από εκεί και πέρα η ομάδα της Κύπρου κατάφερε να ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού και να πιέσει ακόμα περισσότερο τη Μπραν, ωστόσο δεν κατάφερε να ισοφαρίσει στη φάση του 32' με τη κεφαλιά του Εσκρίτσε, αλλά ούτε και με τα δύο σουτ του Τόμας στο 33' και και 37' αντίστοιχα.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες κατέβασαν ρυθμό με τη Μπραν να είναι πιο προσεκτική, ώστε να διατηρήσει το σκορ που της έδινε τη δυνατότητα να πάει στη παράταση. Όσο περνούσε η ώρα ο Απόλλων έδειχνε να αγχώνεται, καθώς δεν μπορούσε να φτάσει με αξιώσεις στην εστία του Ντίνγκελαντ.

Αντιθέτως, στο 69' οι Νορβηγοί έφτασαν κοντά στο 2-0 όταν ο Έρικσεν δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα των Κυπρίων.

Ο Απόλλων διαχειρίστηκε με ψυχραιμία και υπομονή το παιχνίδι. Στο 86' κατάφερε να σκοράρει με εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής του Λιούμπιτς φτάνοντας σε σκορ πρόκρισης.

Εκεί που φαινόταν να έχουν τελειώσει όλα η Μπραν δεν είχε πει τη τελευταία της λέξη. Στο 90+6' της αναμέτρησης ο Χολμ σκόραρε με κεφαλιά και έστειλε το ματς στη παράταση παρατείνοντας την αγωνία.

Το ματς απέκτησε άγρια ομορφιά, αφού και οι δύο ομάδες έδωσαν μάχη για να πάρουν τη πρόκριση. Ο Απόλλων κατάφερε στο 92' να φέρει το ματς στα ίσα, με δυνατό σουτ εκτός περιοχής του Βάισμπεκ, δίνοντας ταυτόχρονα εκ νέου το προβάδισμα στους Κύπριους για τη πρόκριση. Η Μπραν σκόραρε στο 94' και πάλι με τον Χολμ, φέρνοντας το συνολικό σκορ στα ίσα.

Η Μπραν κατάφερε στο 105' να σκοράρει με τον Έρικσεν, κάνοντας το 2-4 και παίρνοντας σαφές προβάδισμα για τη πρόκριση. Στο 118' οι Νορβηγοί έμειναν με 10 παίκτες με τον Ίνγκασον να αποβάλλεται, χωρίς να επηρεάζει την κατάληξη του παιχνιδιού.

Σε ένα ροκ-ματς οι Νορβηγοί κατάφεραν στη παράταση να κάμψουν την αντίσταση του Απόλλων και να πάρουν τη πρόκριση περιμένοντας τον ηττημένο από το ζευγάρι Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ.

Απόλλων: Κουν, Γκασπάρ, Κονομής, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Λιούμπιτς, Μπράουν, Βάισμπεκ, Τόμας, Εσκρίτσε, Όζμπολτ

Μπραν: Ντίνγκελαντ, Ντε Ρούβε, Πόλεσεν, Πέντερσεν, Σόλτβεντ, Βάσμπεργκ, Σόρενσεν, Γκούντμουνσον, Ίνγκασον, Έρικσεν, Κάστρο