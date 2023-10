Κλήθηκε στην εθνική Κροατίας ο Βίντα, stand-by ο Κοτάρσκι

Ο προπονητής της εθνικής Κροατίας έκανε γνωστές τις κλήσεις της ομάδας για τα παιχνίδια με Λετονία και Αρμενία και μέσα σ' αυτές βρέθηκε τόσο ο «συνήθως ύποπτος» Βίντα της ΑΕΚ όσο και ο Κοτάρσκι του ΠΑΟΚ, έστω και σαν εφεδρικός.

Γνωστές έγιναν οι κλήσεις της εθνικής Κροατίας για τα εναπομείναντα δύο παιχνίδια για τα προκριματικά του Euro 2024, όπου θα αντιμετωπίσει την Λετονία εκτός (18/11) και την Αρμενία εντός (21/11) με στόχο το 2/2 για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ουαλίας, η οποία είναι μαζί της δεύτερη με δέκα βαθμούς, και να πάρει εκείνη την πρόκριση για τα τελικά της διοργάνωσης.

Σ' αυτές βρέθηκε ο Ντομαγκόι Βίντα της ΑΕΚ, όπως συνηθίζεται, ενώ η έκπληξη έγινε με τον Ντόμινικ Κοτάρσκι του ΠΑΟΚ, που μπορεί να μην στις τελικές επιλογές, βρέθηκε όμως ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που είναι stand-by, σε περίπτωση που κάποιος τραυματιστεί.

Δείτε τις κλήσεις της εθνικής Κροατίας:

Here is #Croatia squad for the November #EURO2024 qualifiers vs. Latvia and Armenia! 🇭🇷🥁#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/R1LhASvkHn