Αποδοκιμασίες ακούστηκαν από ορισμένα τμήματα του Γουέμπλεϊ, καθώς οι παίκτες της Αγγλίας και της Ιταλίας τήρησαν ενός λεπτού σιγή για όσους επλήγησαν από την τρομοκρατική επίθεση της Δευτέρας στις Βρυξέλλες και τη συνεχιζόμενη κρίση στο Ισραήλ.

Ο αγώνας του Βελγίου με τη Σουηδία διακόπηκε στο ημίχρονο το βράδυ της Δευτέρας (16/10), όταν κυκλοφόρησε είδηση ότι ένας ένοπλος ήταν ελεύθερος στις Βρυξέλλες, έχοντας σκοτώσει δύο Σουηδούς οπαδούς.

Χιλιάδες οπαδοί παρέμειναν κλειδωμένοι μέσα στο στάδιο «King Baudouin» για τη δική τους ασφάλεια πριν τους δοθεί το ελεύθερο να μετακινηθούν τις πρώτες πρωινές ώρες αφού η αστυνομία τελικά σκότωσε τον δράστη.

Πριν την σέντρα στο παιχνίδι της Αγγλίας και της Ιταλίας στο «Γουέμπλεϊ» οι παίκτες των δύο ομάδων κράτησαν ενός λεπτού σιγή για να τιμήσουν τα δύο θύματα του τρομοκρατικού χτυπήματος στις Βρυξέλλες αλλά και -όπως είχε σχεδιάσει και επικοινωνήσει η UEFA- τα θύματα του Ισράηλ.

Το ευρωπαϊκό κυβερνητικό όργανο έγραψε στο Twitter: «Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους προκριματικούς αγώνες του UEFA EUR0 2024 απόψε, στη μνήμη των δύο θυμάτων της χθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης στις Βρυξέλλες πριν τον αγώνα μεταξύ Βελγίου και Σουηδίας αλλά και για τα θύματα στο Ισράηλ».

Ωστόσο, η σιωπή διεκόπη σε στιγμές που τμήματα οπαδών ακούστηκαν να φωνάζουν γιουχάροντας.

Εδώ το βίντεο:

Wembley stadium holding a minute silence for Israeli victims but not the near 4000 Palestinians killed including 500 today in a church hospital massacre. Boos from supporters toward the end. pic.twitter.com/E4CaJkeXkk