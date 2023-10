Η UEFA ανακοίνωσε πως θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων πριν τη σέντρα των αναμετρήσεων των προκριματικών για το Euro 2024.

Δυο Σουηδοί φίλαθλοι έχασαν τη ζωή τους σε τρομοκρατική επίθεση που έγινε το βράδυ της Δευτέρας (16/10) στις Βρυξέλλες πριν την αναμέτρηση της χώρας τους με το Βέλγιο. Η UEFA ανακοίνωσε πως πριν από τα αποψινά (17/10) παιχνίδια των προκριματικών για το Euro 2024 θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των δυο θυμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δέχτηκε «βροχή» παραπόνων για το γεγονός πως έπρεπε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και για τους 1.300 Ισραηλινούς που σκοτώθηκαν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και ως αποτέλεσμα... ανασκεύασε την ανακοίνωση της.

«Η UEFA μπορεί να επιβεβαιώσει ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους προκριματικούς αγώνες του UEFA EUR0 2024 απόψε στη μνήμη όλων των μελών της ευρωπαϊκής οικογένειας ποδοσφαίρου που σκοτώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Ευρώπη και το Ισραήλ», ανέφερε σε δεύτερη ανάρτηση της η Ομοσπονδία.

UEFA can confirm that a moment of silence will be observed at all UEFA EUR0 2024 qualifying matches tonight in memory of all the members of the European football family killed in recent days in Europe and Israel.