EURO 2024: Οι νέες τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά

Το EURO 2024 φέρνει μαζί του νέες τεχνολογικές καινοτομίες στο ποδόσφαιρο, με τη μπάλα «Fussballliebe» της Adidas να υπόσχεται επανάσταση στις αποφάσεις για οφσάιντ και χέρια!

Είθισται πως κάθε μεγάλο τουρνουά εθνικών ομάδων φιλοδοξεί να φέρει και μια μικρή ή μεγάλη επανάσταση στο ποδόσφαιρο και το EURO 2024 δεν αποτελεί εξαίρεση. Με την τεχνολογία να κάνει άλματα, οι ιθύνοντες της UEFA ετοιμάζουν ριζοσπαστικές προτάσεις που θα κοσμήσουν τη διοργάνωση, από τη νέα μπάλα της Adidas, μέχρι body camers που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές!

Ας πιάσουμε όμως τα πράγματα από την αρχή... Με διαφορά η Νο.1 πρόταση και τεχνολογική αναβάθμιση που θα φέρει μαζί του το επόμενο EURO είναι η μπάλα «Fussballliebe» της Adidas. Η συγκεκριμένη δεν εντυπωσιάζει μονάχα για το design της, αλλά και για το μικροτσίπ που θα έχει πάνω της το οποίο θα αναγνωρίζει οφσάιντ και χέρια εν ριπή οφθαλμού.

Η εν λόγω τεχνολογία ονομάζεται «Connected Ball Technology» και εμπεριέχει ηλεκτρονικούς αισθητήρες που θα βοηθήσουν τους διαιτητές να παίρνουν ευκολότερα και ταχύτερα αποφάσεις. «Συνδυάζοντας δεδομένα θέσης παικτών με τεχνητή νοημοσύνη (AI), η καινοτομία συμβάλλει στην ημιαυτόματη τεχνολογία οφσάιντ της UEFA και θα είναι το κλειδί για την υποστήριξη ταχύτερων αποφάσεων κατά τη διάρκεια του αγώνα» τονίζει η UEFA, προτού προσθέσει:

adidas have unveiled the FUSSBALLLIEBE - the official match ball for EURO 2024 ⚽🤩 pic.twitter.com/DynqiF4U3m