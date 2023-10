Γιατί η Ιρλανδία δεν θέλει να νικήσει απέναντι στην Ολλανδία

Μια ήττα από την Ολλανδία στην επόμενη αγωνιστική των προκριματικών του Euro2024, θα βόλευε σε μεγάλο βαθμό την Ιρλανδία για μια δεύτερη ευκαιρία μέσω του Nations League.

Το γκολ του Φαν Ντάικ από τα έντεκα βήματα στις καθυστερήσεις, ήταν αυτό που έκρινε το πολύ μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην εθνική Ελλάδας και την Ολλανδία, με τη «γαλανόλευκη» πλέον να ελπίζει σε πρόκριση στο Euro2024, μόνο μέσω των play-offs του Nations League.

Μαθηματικά βέβαια, η ομάδα του Γκουστάβο Πογέτ δεν έχει χάσει όλες τις ελπίδες της, ωστόσο ακόμα και έτσι η πρόκριση μέσω των προκριματικών μοιάζει με άπιαστο όνειρο, από τη στιγμή που η Ιρλανδία «θέλει» να χάσει απέναντι στην Ολλανδία την επόμενη αγωνιστική.

Η Ιρλανδία μπορεί να μην έχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, ωστόσο το κίνητρο της για να... χάσει κόντρα στην ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν είναι μεγάλο. Διότι, μόνο με απευθείας πρόκριση της Ολλανδίας θα καταφέρει να βρει μια δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση στο ερχόμενο Euro της Γερμανίας, μέσω των play-offs του Nations League.

Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή, η Ολλανδία είναι μια από τις επτά ομάδες που έχει από πάνω στην κατάταξη για την είσοδο στα play-offs του Nations League. Τι σημαίνει αυτό; Εάν η Ολλανδία «κατάφερνε» να αυτοκτονήσει και να χάσει και τα δύο επόμενα της παιχνίδια, σε συνδυασμό με νίκη της Ελλάδας απέναντι στη Γαλλία, τότε οι «οράνιε» θα έμπαιναν στα play-offs του Nations League και θα άφηναν εκτός τους Ιρλανδούς, οι οποίοι στη σχετική κατάταξη έχουν επίσης από πάνω τις Πολωνία, Ουαλία, Βοσνία, Ισλανδία, Νορβηγία και Ουκρανία.

Δεδομένα δηλαδή, η Ιρλανδία θέλει από την Ολλανδία να κάνει το καθήκον της και να εξασφαλίσει το εισιτήριο της για τη Γερμανία μέσω των προκριματικών. Ειδάλλως, εάν οι «οράνιε» αυτοκτονήσουν και η Ελλάδα κάνει το θαύμα, τότε η Ιρλανδία δεν θα μπει ούτε στα play-offs, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα έχει καμία ελπίδα για να βρεθεί στα γήπεδα της Γερμανίας το ερχόμενο καλοκαίρι για το Euro...

🚨 Ireland need to LOSE to Netherlands if they want to qualify for Euro 2024, it's a crazy situation pic.twitter.com/vjBKRjhotQ