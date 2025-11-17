Κάνοντας την Ιρλανδία να θυμίζει... μεθυσμένη πολιτεία: Ο Τρόι Πάροτ έγινε εθνικός ήρωας μέσα σε ένα σαββατοκύριακο!

Όνειρο, δάκρυα και copy/paste με άρωμα... Ρόμπι Κιν. Ο Τρόι Πάροτ έβαλε πέντε γκολ σε δύο ματς, έστειλε την Ιρλανδία στα μπαράζ για το Μουντιάλ του 2026 και το Gazzetta σας δείχνει τον ήρωα ενός παραμυθιού της φετινής σεζόν.

«Είναι ένα παραμύθι. Δεν μπορείς καν να ονειρευτείς κάτι τέτοιο. Δεν έχω λόγια να περιγράψω τα συναισθήματα αυτή τη στιγμή. Είναι η πρώτη φορά που κλαίω κι εγώ μετά από χρόνια, πραγματικά, πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω. Όλοι κλαίνε».

Μετά τα παραπάνω λόγια τι να πεις; Πώς να συνεχίσεις να γράφεις προκειμένου να εξηγήσεις αυτό που ζει ένας άνθρωπος αλλά και ολόκληρο το έθνος το βράδυ της Κυριακής (16/11). Ένα όνειρο που μέχρι τις 11 Οκτωβρίου φαινόταν χαμένο και αυτή τη στιγμή μιλάμε για την πραγματικότητα.

Η Ιρλανδία συνήθιζε να ζει μακριά από μεγάλες διοργανώσεις έπειτα από την ιστορική πορεία του Μουντιάλ του 2002, όμως για τα παιδιά του Ισλανδού Χάλγκριμσον, πλέον αυτό δεν ισχύει καθώς κατάφεραν να τερματίσουν στην 2η θέση των προκριματικών, βάζοντας από κάτω την Ουγγαρία του Σομποσλάι και θα αγωνιστούν στα μπαράζ για την πρόκριση στα τελικά του θεσμού.

Ωστόσο αυτή η επιτυχία και απίστευτο 3x3 δεν ήρθε τυχαία και φέρει την υπογραφή του Τρόι Πάροτ. Του παιδιού πίσω από τα παραπάνω λόγια που κατάφερε μέσα σε ένα σαββατοκύριακο να σκοράρει πέντε γκολ (!) απέναντι στην Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο και την Ουγγαρία και να χαρίσει μία απίστευτη ιστορία στο ποδοσφαιρικό «βιβλίο».

Το Gazzetta πάει πίσω τον χρόνο και σας συστήνει τον νέο ήρωα της Ιρλανδίας, ο οποίος ζει το δικό του όνειρο με την Άλκμααρ και πλέον έχει κάθε δικαίωμα να θεωρείται ο Ρόμπι Κιν της νέας εποχής για το ιρλανδικό ποδόσφαιρο.

Troy Parrott, take your place on the pantheon of Irish greats 🇮🇪pic.twitter.com/KATKNMZO4g November 16, 2025

Το ποδόσφαιρο τον... έσωσε

Γεννήθηκε στις αρχές του Φλεβάρη του 2002 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας αλλά μεγάλωσε στο Πόρτλαντ Ρόου, μία από τις κακόφημες περιοχές της πρωτεύουσας, όντας ένα από τα συνολικά πέντε παιδιά που έκανε η οικογένεια. Το ποδόσφαιρο ήταν από την αρχή η διέξοδος για τον μικρό Τρόι, ο οποίος θα μπορούσε να έχει μπλέξει σε μία από τις παρέες της γειτονιάς του.

Η μητέρα του, Τζένιφερ, είχε παραδεχθεί ότι το ποδόσφαιρο, ουσιαστικά, του έσωσε τη ζωή. «Ήταν πάντα ήσυχος. Πάντα αγαπούσε το ποδόσφαιρο. Η περιοχή από την οποία καταγόμαστε είναι μια μειονεκτούσα περιοχή στο κέντρο της πόλης. Το ποδόσφαιρο τον κράτησε πειθαρχημένο και τον κράτησε σε εγρήγορση από το να μπλέξει σε μπελάδες».

Έκανε τα πρώτα του βήματα σε μία τοπική ομάδα ονόματι Belvedere FC, εξελίχθηκε, αντιλήφθηκε ότι η βασική του θέση είναι επιθετικός και μέσα από τα διάφορα τουρνουά που έπαιρνε μέρος, η Τότεναμ τον είδε και τον έπεισε να μπει στο αεροπλάνο για να μετακομίσει μόνιμα στο Λονδίνο.

Η ταμπέλα «Νέος Κέιν» που τον γέμισε πίεση

Στις ακαδημίες της Τότεναμ σάρωσε. Στην Κ18 είχε πετύχει 17 γκολ σε 15 ματς, κάνοντας τους προπονητές του να τον ανεβάσουν άμεσα στην Κ21, προσπερνώντας το τμήμα της Κ19. Με πέντε γκολ σε 14 συμμετοχές και ταυτόχρονα δύο γεμάτες σεζόν στο Youth League όπου τη μία σεζόν μέτρησε τρία γκολ σε πέντε ματς (σκόραρε κόντρα σε Μπαρτσελόνα και Ίντερ μεταξύ άλλων) και στη δεύτερη έφτασε τα έξι τέρματα σε μόλις τέσσερα παιχνίδια.

Μάλιστα, είχε... πληγώσει και τον Ολυμπιακό καθώς είχε σκοράρει στην ισοπαλία στο Ρέντη (1-1) και ήταν ο... χρυσός σκόρερ στο Λονδίνο (1-0) ενώ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα είχε βάλει τέσσερα γκολ στο τελικό 9-2 των Λονδρέζων. Και όλα αυτά, πριν καν κλείσει τα 18 του χρόνια!

Για αυτό και ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο τον εμπιστεύτηκε και τον ανέβασε στην πρώτη ομάδα άμεσα ως επιλογή στους φορ αλλά ο Ζοσέ Μουρίνιο του έδωσε το... βάφτισμα του πυρός στην Premier League. Ήταν 17 ετών, 10 μηνών και 3 ημερών όταν στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στην Μπέρνλι, ο Πορτογάλος προπονητής επιλέγει τον νεαρό Πάροτ αντί του Ντελέ Αλί και τον βάζει δίπλα στον Χάρι Κέιν.

Εκτός από κάποιες αποστολές που συμπεριλήφθηκε, ο Ιρλανδός φορ έπαιξε μόλις τέσσερα παιχνίδια και συνολικά κάτι παραπάνω από 120 λεπτά. Την ίδια στιγμή, οι οπαδοί των «σπιρουνιών» είχαν αρχίσει να τον συγκρίνουν με τον Χάρι Κέιν και τον Ρόμπι Κιν, λέγοντας πώς είναι η νέα γενικά επιθετικών για το αγγλικό και ιρλανδικό ποδόσφαιρο.

Όπως ήταν λογικό, όλο αυτό δημιούργησε τεράστια πίεση στον νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος μέτρησε συνολικά τέσσερις δανεισμούς σε ομάδες χαμηλότερης κατηγορίας στην Αγγλία, χωρίς ουδέποτε να πείσει τους Λονδρέζους ότι αξίζει μία θέση στο ρόστερ.

Η διέξοδος στην Ολλανδία, το ματς-ορόσημο και η εμπιστοσύνη της Άλκμααρ!

Η καριέρα του είχε ήδη πάρει την κάτω βόλτα, με τον ίδιο να επιλέγει το καλοκαίρι του 2023 να βρει κάτι εκτός του Νησιού. Δεν ήταν εύκολο βέβαια, για αυτό και χρειάστηκε να κάνει υπομονή μέχρι τις 24 Αυγούστου για να λάβει την πρόταση από την Ολλανδία και συγκεκριμένα την Εξέλσιορ.

Η παρθενική σεζόν σε πρώτη κατηγορία μπορεί να μην εξελίχθηκε ιδανικά, καθώς ο σύλλογος υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία μέσω των μπαράζ ωστόσο ατομικά, ο Πάροτ είχε κάνει εντυπωσιακούς αριθμούς. Ειδικά προς το φινάλε της χρονιάς, όταν είχε προσαρμοστεί πλήρως στα νέα δεδομένα.

Σε όλη τη σεζόν στο πρωτάθλημα είχε βρει δίχτυα 10 φορές, έχοντας και έναν τραυματισμό ενδιάμεσα, ωστόσο στα μπαράζ, πέτυχε επτά τέρματα σε μόλις τέσσερα παιχνίδια (!). Πάλεψε σχεδόν μόνος του για να κρατήσει το κλαμπ στα μεγάλα σαλόνια όμως το ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα δίκαιο όπως συνήθιζαν να του λένε οι προπονητές στην Αγγλία.

Μετά το εμπόδιο της Ντε Χαγκ (2-1 εκτός έδρας με ασίστ του Πάροτ και 7-1 εντός με χατ-τρικ του Ιρλανδού), ήρθε η κόντρα με την Μπρέντα. Στο πρώτο ματς, η Εξέλσιορ διασύρθηκε με 6-2 όπου ο Ιρλανδός βρήκε και μία φορά δίχτυα, όμως ο υποβιβασμός φαινόταν να είναι πιο σίγουρος από ποτέ.

Στη ρεβάνς όμως, ο 22χρονος φορ παραλίγο να διατηρήσει μόνος του την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία. Μέχρι το 58', το... θαύμα ήταν τόσο κοντά. Ο Πάροτ είχε πετύχει ήδη χατ-τρικ (το ένα γκολ ήταν από ασίστ του Λάμπρου) ενώ το σκορ είχε φτάσει στο 4-0 και ήταν ένα γκολ μακριά από την παραμονή και την σπουδαία ανατροπή.

Ωστόσο ο Στάρινγκ μείωσε για την Μπρέντα και η Εξέλσιορ υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία. Από την πλευρά του ο Πάροτ γύρισε στην Τότεναμ αλλά η Άλκμααρ τον είχε ξεχωρίσει στη λίστα της και με το ποσό τεσσάρων εκατ. ευρώ τον έκανε δικό της για να τον διατηρήσει στα μεγάλα σαλόνια.

Ζει το δικό του όνειρο φέτος

Ο Τρόι Πάροτ είναι από τους πιο... καυτούς σκόρερ στη φετινή σεζόν στην Ευρώπη. Έξι γκολ σε επτά ματς πρωταθλήματος με την Άλκμααρ και επτά τέρματα σε πέντε αγώνες στα προκριματικά του Conference League. Συνολικά 13 γκολ σε 14 παιχνίδια φέτος και με το περσινό ρεκόρ των 20 τερμάτων, φαίνεται ότι θα καλυφθεί.

Ωστόσο το πραγματικό όνειρο, το έζησε μέσα σε ένα σαββατοκύριακο. Η Ιρλανδία είχε μόλις έναν βαθμό στις τρεις πρώτες αγωνιστικές των προκριματικών του Μουντιάλ του 2026. Ήττες με Αρμενία και Πορτογαλία και ισοπαλία με την Ουγγαρία στο Δουβλίνο. Οι Ιρλανδοί έπρεπε να κάνουν το 3x3 για να βρεθούν έστω στα μπαράζ αλλά μόνο εύκολο δεν ήταν το έργο τους.

Η νίκη με την Αρμενία τον Οκτώβρη ήταν το must που έπρεπε να κερδίσει η Ιρλανδία για να αγωνιστεί με μαθηματικές ελπίδες κόντρα σε Πορτογαλία εντός και κόντρα σε Ουγγαρία εκτός στα ματς του Νοεμβρίου. Να σημειώσουμε ότι σε κανένα από αυτά τα παιχνίδια δεν είχε αγωνιστεί ο Πάροτ (μόνο ως αλλαγή με την Αρμενία).

Κόντρα στην Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, η Ιρλανδία σοκάρει τους πάντες καθώς επικράτησε με 2-0, κάνοντας τους οπαδούς να γλεντούν μέχρι το επόμενο πρωί και τον Τρόι Πάροτ να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής με δύο γκολ. Ωστόσο το αποκορύφωμα ήρθε στη Βουδαπέστη.

Ένα deja vu για τον Ιρλανδό από τις ημέρες που ήταν στην Εξέλσιορ. Οι Ούγγροι προηγήθηκαν δύο φορές στο ματς και μέχρι το 80', ήταν μπροστά στο σκορ με 2-1 (είχε σκοράρει ο Ιρλανδός φορ). Στο 80ο λεπτό, ο επιθετικός της Άλκμααρ πήρε το «όπλο» του και έφερε το ματς στα ίσια, κάνοντας το παιχνίδι ροντέο στο τέλος.

Και κάπου εκεί, στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, το ίνδαλμα του Ρόμπι Κιν ζωντάνεψε μπροστά στους οπαδούς της Ιρλανδίας που είχαν ταξιδέψει στην Βουδαπέστη για το ματς. Με προβολή από κοντά, ο Πάροτ έφερε την έκρηξη σε ολόκληρη χώρα! Ο Σομποσλάι πέφτει στο έδαφος, οι Ιρλανδοί έχουν τρελαθεί. Τρέχουν όλοι παντού, δεν ξέρουν τι να κάνουν.

Δεν μπορούν να αντιληφθούν τι έχουν ζήσει και παράλληλα, το γεγονός ότι έφτιαξαν την... τύχη τους να έχουν την ευκαιρία μέσω μπαράζ να βρεθούν σε τελικά Μουντιάλ για πρώτη φορά από το 2002, όταν η ομάδα είχε παίκτες όπως ο Ρόμπι Κιν, ο Γκίβεν και τον Κέλι.

«Πέντε γκολ σε ένα Σαββατοκύριακο, ποιος τα καταφέρνει αυτά;», απορούσε η γιαγιά του, Τζόσι μετά το ματς. Ο ίδιος βγήκε στις κάμερες με δάκρυα στα μάτια. Συγκινημένος για αυτό που είχε καταφέρει. Το όνειρο είχε γίνει πραγματικότητα για να ένα παιδί που προσγειώθηκε απότομα, χρειάστηκε να ωριμάσει και πλέον στα 23 του, δεν βρίσκει ταβάνι.

❤️🇮🇪 Este pibe es Troy Parrott, el héroe de Irlanda, que le hizo un DOBLETE el jueves a Portugal y un HAT-TRICK hoy a Hungría.



“POR ESTO AMAMOS EL FÚTBOL, por cosas como estas. Amo mi país, esto significa todo”.



Ufff, las palabras y su emoción. 🥹pic.twitter.com/lZj88leTwc https://t.co/TR6QLvxK6p — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 16, 2025

«Είπα εναντίον της Πορτογαλίας ότι από αυτό είναι φτιαγμένα τα όνειρα, αλλά νομίζω ότι απόψε δεν θα έχω ποτέ καλύτερη βραδιά στη ζωή μου», ήταν από τα συγκλονιστικά λόγια του.

Η Ιρλανδία βγήκε στους δρόμους, οπαδοί έκλαιγαν, η χώρα στο... πόδι μέχρι το πρωί για τους πανηγυρισμούς. Δεν πέρασαν στα τελικά όμως η ψυχολογία τους και οι... κανονιές του Τρόι Πάροτ, μπορούν να τους οδηγήσουν εκεί