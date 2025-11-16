Με 5 γκολ σε τρεις ημέρες, ο Τρόι Πάροτ έδωσε το... φιλί της ζωής στις ελπίδες της Ιρλανδίας για πρόκριση στο Μουντιάλ 2026 και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

Πήρε από το... χεράκι την Ιρλανδία και έκρινε τη μοίρα της. Μέσα σε λίγες ημέρες πέτυχε 5 γκολ, το ένα πιο κομβικό από το άλλο! Ο Τρόι Πάροτ έζησε ένα τρελό τριήμερο και κράτησε ολοζώντανες τις ελπίδες της χώρας για πρόκριση στο Μουντιάλ 2026 και επιστροφή στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή μετά από 24 χρόνια.

Πρώτα της χάρισε τη νίκη με δύο γκολ κόντρα στην Πορτογαλία (2-0) και έπειτα μετά πρωτοστάτησε με χατ τρικ - και... buzzer beater - στην τρελή ανατροπή επί της Ουγγαρίας (3-2), η οποία κράτησε τους Ιρλανδούς σε τροχιά Παγκοσμίου Κυπέλλου, στέλνοντάς τους στα μπαράζ του Μαρτίου, όπου όλα είναι πιθανά.

Ο Πάροτ, μιλώντας μετά το παιχνίδι στη Βουδαπέστη, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στην κάμερα, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν για αυτόν αυτή η στιγμή.

FT: 🇭🇺 2-3 🇮🇪

An emotional Troy Parrott reacts to securing a play-off place for Ireland in Budapest.



'This is why we love football because things like this can happen... I love where I'm from, my family are here, this means the world to me.'



«Είμαι πραγματικά πολύ συγκινημένος αυτή τη στιγμή, δάκρυα χαράς, τι βραδιά, τι βραδιά. Γι’ αυτό αγαπάμε το ποδόσφαιρο, γιατί μπορούν να συμβούν τέτοια πράγματα. Αγαπώ τον τόπο μου, οπότε αυτό σημαίνει τα πάντα για μένα. Η οικογένειά μου είναι εδώ… είναι η πρώτη φορά που κλαίω εδώ και χρόνια, πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω, η μητέρα μου είναι πολύ περήφανη για μένα. Είχα πει μετά το ματς με την Πορτογαλία ότι έτσι φτιάχνονται τα όνειρα, αλλά αυτό το αποψινό… δεν νομίζω ότι θα έχω ποτέ καλύτερη βραδιά στη ζωή μου.

Είναι ένα παραμύθι, δεν μπορείς καν να ονειρευτείς κάτι τέτοιο, και ειλικρινά δεν έχω λόγια για να περιγράψω τα συναισθήματα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι όλοι μας είχαν ξεγραμμένους στην αρχή του ομίλου, αλλά πάντα υπάρχει μια ευκαιρία και εμείς την αρπάξαμε. Όλοι πρέπει να είναι περήφανοι για αυτό το γκρουπ παικτών. Το να βρεθείς δύο φορές πίσω στο σκορ και να επιστρέψεις έτσι είναι πανέμορφο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιρλανδός στράικερ.

Με τη φανέλα της Άλκμααρ, στην οποία αγωνίζεται, ο 23χρονος Πάροτ μετράει φέτος 13 γκολ και 2 ασίστ σε 14 παιχνίδια σε Ολλανδία και Ευρώπη.