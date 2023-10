Στις κερκίδες του γηπέδου παραμένουν οι Σουηδοί φίλαθλοι έπειτα από εντολή της Αστυνομίας, μετά τη διακοπή της αναμέτρησης μεταξύ Βελγίου και Σουηδίας.

Στις κερκίδες του γηπέδου παραμένουν οι Σουηδοί φίλαθλοι έπειτα από εντολή της Αστυνομίας, μετά τη διακοπή της αναμέτρησης μεταξύ του Βελγίου και της Σουηδίας, για τα προκριματικά του Euro 2024.

Η βελγική αστυνομία έκρινε πως είναι προτιμότερο να μείνουν εντός του γήπεδου οι Σουηδοί, δεδομένου ότι ο δράστης της επίθεσης που προκάλεσε των θάνατο δύο ατόμων και τον τραυματισμό ενός, έχει επιβάλει «lockdown» στο γήπεδο και κανείς δεν μπορεί να φύγει από τη θέση του.

«Μείνετε στις θέσεις σας. Αυτό είναι το πιο ασφαλές μέρος σύμφωνα με την αστυνομία του Βελγίου. Παρακολουθούμε την πορεία της κατάστασης και θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη», ανέφερε σε σχετικό μήνυμα η βελγική Αστυνομία.

Στις Βρυξέλλες πλέον η κατάσταση είναι κρίσιμη, με τη βελγική αστυνομία να ψάχνει τον δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης στους γύρω δρόμους.

A very sad news from Brussels, where the Belgium and Sweden game was abandoned due to the killing of fans. We should not let the game become dangerous like this. I hope everyone there stays safe.#Bruxelles #BELSWE #Belgique pic.twitter.com/j9yiCL4hOi