Βρυξέλλες: Καρέ καρέ η στιγμή που ο ένοπλος πυροβολεί στη μέση του δρόμου (vid)

Φαίνεται ένας άνδρας με φωσφορίζον πορτοκαλί μπουφάν και ένα όπλο στο χέρι.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα (16/10) το βράδυ στις Βρυξέλλες, μετά από πυροβολισμούς.

Η εφημερίδα Soir αναφέρει ότι σε φωτογραφίες που τράβηξε ένας κάτοικος της περιοχής, φαίνεται ένας άνδρας με φωσφορίζον πορτοκαλί μπουφάν και λευκό κράνος, ένα όπλο στο χέρι, να επιβιβάζεται σε ένα σκούτερ και να τρέπεται σε φυγή.

🚨 #BREAKING : Terriost attack in Brussels, Belgium; At least 2 dead and one injured so far; The terriost shouts “Allahu Akbar.” pic.twitter.com/Z06M6Xdrun

Φέρεται ότι προηγουμένως πυροβόλησε κάποιον στην είσοδο προτού πυροβολήσει δύο επιβαίνοντες σε ταξί.

Another video of Shooting this Monday evening in the center of Brussels: There were 2 dead and several injured” #bruxelles #attentat #arras #Belgique



pic.twitter.com/svMlQ1Sd9v