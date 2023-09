Σε ηλικία 16 ετών και 57 ημερών ο Λαμίν Γιαμάλ έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική Ισπανίας και έγινε ο νεότερος παίκτης που αγωνίζεται με τη Ρόχα, σκοράροντας μάλιστα το πρώτο του γκολ με το εθνόσημο.

Έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο το νέο «αστέρι» της Μπαρτσελόνα! Ο Λαμίν Γιαμάλ αφού έγινε ο πιο μικρός παίκτης που έπαιξε βασικός σε παιχνίδι στην ιστορία των Μπλαουγκράνα, «μετέφερε» το ρεκόρ του και στην εθνική Ισπανίας.

Σε ηλικία 16 ετών και 57 ημερών ο Ισπανομαροκινός αντικατέστησε τον Όλμο στο παιχνίδι της Ρόχα κόντρα στη Γεωργία και αφού φόρεσε την κόκκινη φανέλα για πρώτη φορά, έγινε ο νεότερος παίκτης που αγωνίζεται ποτέ με την ανδρική ομάδα της Ισπανίας! Μάλιστα, ο νεαρός μπόρεσε να συνδυάσει το σπουδαίο του επίτευγμα και με γκολ, κάνοντας με όμορφο πλασέ στο 74' το 7-1 υπέρ της ομάδας του, όντας πλέον και ο νεότερος σκόρερ στα χρονικά για τη Ρόχα.

