«Θυμήσου το όνομά μου, Λαμίν Γιαμάλ» (vid)

Εσύ τι έκανες όταν ήσουν 15 ετών; Ο Λαμίν Γιαμάλ Νασραουΐ Εμπανά έπαιξε ήδη με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα, το ταλέντο του δεν έχει ταβάνι και δεν είναι λίγοι αυτοί που βλέπουν στο πρόσωπό του τον νέο Λιονέλ Μέσι. Ναι, είναι πολύ βαρύ, αλλά δεν τον τρομάζει…

Την άνοιξη του 2005, σε τοίχους των μεγάλων κτιρίων της Βαρκελώνης κυκλοφορούσε μια τεράστια διαφήμιση της Nike με το πρόσωπο ένος ημί – άγνωστου Αργεντινού νεαρού, 18 ετών. «Θυμήσου το όνομά μου, Λέο Μέσι» ανέφερε η διαφήμιση. Πόσο, μα πόσο εύστοχη αποδείχθηκε εκείνη η ατάκα;

Δύο χρόνια μετά από εκείνη την προφητική ρεκλάμα και, συγκεκριμένα, στις 13 Ιουλίου του 2007, γεννήθηκε στο Εσπλούγες ντε Γιομπρεγάτ, ένα προάστιο της Βαρκελώνης, ένα παιδί που έμελλε, μόλις 15 χρόνια αργότερα, να συγκριθεί με τον Λιονέλ Μέσι (για το «πακέτο» του), τον Ριβάλντο (για το αριστερό του πόδι) και τον Ιβάν Ντε λα Πένια (για τις απίθανες πάσες του). Προσοχή, μόλις στα 15 του!

Ο Λαμίν Γιαμάλ Νασραουΐ Εμπανά κλείνει τα αυτιά του. Και, όπως κάνει με τους… ταλαίπωρους αντιπάλους που προσπαθούν να τον σταματήσουν μέσα στο γήπεδο, ντριμπλάρει τα εγκώμια και την υπέρ προβολή, η οποία γιγαντώνεται μέρα με την ημέρα, μετά και το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα.

Σε ηλικία 15 ετών, εννέα μηνών και 16 ημερών (290 ημερών), έγινε ο δεύτερος νεαρότερος παίκτης που φοράει την κυανέρυθρη φανέλα σε επίσημο παιχνίδι. Τον έχει ξεπεράσει μόνο ο Αλμπέρτ Αλμασκέ ο οποίος, στις 13 Νοεμβρίου του… 1902, έπαιξε στο τότε Κύπελλο Μακάγια με την Μπάρτσα, σε ηλικία… 13 ετών, έντεκα μηνών και έξι ημερών!

«Χαίρομαι για το ρεκόρ μου και μακάρι να έρθουν και άλλα» είπε μετά την ξεχωριστή βραδιά που έζησε το Σάββατο (29/04) κόντρα στην Μπέτις στο «Καμπ Νόου», το οποίο του χάρισε την πρώτη αποθέωση της καριέρας του. Πως ανταπέδωσε σε μόλις δέκα λεπτά συμμετοχής; Άγγιξε το γκολ με ατομική προσπάθεια και κοντινό σουτ που έβγαλε ο Ρουί Σίλβα και μια ασίστ στον Ουσμάν Ντεμπελέ που πέρασε ανεκμετάλλευτη, αλλά με ένα «τσίμπημα» που ανήκει μόνο σε ποδοσφαιριστές που έχουν αυτό το κάτι, το διαφορετικό.

Ο Τσάβι, ο άνθρωπος που του έδωσε την ευκαιρία, έζησε από κοντά το ντεμπούτο του Μέσι και του Ανσού Φατί. Και, παρά τον κίνδυνο που κρύβουν τα εγκώμια σε τόσο τρυφερή ηλικία, δεν δίστασε να παραδεχθεί ότι «ο Λαμίν διαθέτει στο τελευταίο τέταρτο του γηπέδου ένα ξεχωριστό ταλέντο που τόσο δύσκολα βρίσκεις. Δεν μοιάζει 15 ετών. Έπαιξε με θράσος και μπορεί να κάνει την διαφορά. Μπορεί να γράψει μια εποχή στον σύλλογο και στην ομάδα». Ουάου!

Όσοι τον γνωρίζουν, λένε ότι είναι ένα ντροπαλό παιδί, που είναι συνεπής στα μαθήματά του (πηγαίνει στην 3η ESO, η αντίστοιχη Γ’ Γυμνασίου στην Ελλάδα), καλός φίλος και συμπαίκτης, με ιδιαίτερο χιούμορ και ξεχωριστή ικανότητα στο ποδοσφαιράκι.

Δεν έχει δώσει δικαιώματα με την συμπεριφορά του, με εξαίρεση ένα σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα που έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο στο Αλγκάρβ της Πορτογαλίας. Με την Εθνική Ισπανίας Κ17 βγάζει μάτια και την οδηγεί στην κατάκτηση ενός φιλικού τουρνουά, σημειώνοντας το γκολ της νίκης κόντρα στην οικοδέσποινα και παίρνοντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.

Με άλλους δύο συμπαίκτες του, τον Χεσούς Φορτέα της Ρεάλ Μαδρίτης και τον Ντανιέλ Μουνιόθ της Ατλέτικο, φέρεται να παρενοχλούν με πονηρά τηλεφωνήματα ένα θηλυκό μέλος της ομοσπονδίας, χωρίς όμως να γίνεται κάτι επίσημα γνωστό. Η ομοσπονδία, σε συνεννόηση με τους συλλόγους, αφήνουν τους παίκτες εκτός εθνικής ομάδας και οι παίκτες τιμωρούνται με απουσία τεσσάρων αγώνων.

Στην Μασία, όπου διαμένει ο Λαμίν Γιαμάλ, αποδίδουν αυτό το επεισόδιο και μερικές ατυχείς αναρτήσεις στα social media, στην παρορμητικότητα των νιάτων και την έλλειψη συνειδητοποίησης των ευθυνών. Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχει προβληματισμός για το περιβάλλον του πιτσιρικά.

Με πατέρα από το Μαρόκο και μητέρα από την Ισημερινή Γουινέα, η οικογένειά του εξακολουθεί να διαμένει στην προβληματική γειτονιά Ροκαφόρ του Ματαρό, μια πόλη στα περίχωρα της Βαρκελώνης. Ο Λαμίν μένει όλη την εβδομάδα στην Μασία, για να είναι μακριά απ’ όλα αυτά, αλλά βεβαίως το Σαββατοκύριακο πηγαίνει στο σπίτι του, όπως έκανε και μετά το ντεμπούτο του.

Ο πατέρας του είναι δηλωμένος φίλος της… Ρεάλ Μαδρίτης, φέρεται να έχει πάει στη Μασία με την λευκή φανέλα (!), έχει βρεθεί στα επίσημα του «Σαντιάγο Μπερναμπέου» προσκεκλημένος του προέδρου Φλορεντίνο Πέρεθ και φέρεται να έχει προτείνει τον γιο του στην αιώνια εχθρό (χωρίς εισαγωγικά) της Μπαρτσελόνα, η οποία τρέμει μην χάσει το διαμάντι.

«Δεν πρέπει να χαθεί αυτό το ταλέντο» προειδοποιεί τους συνεργάτες του ο πρόεδρος Τζουάν Λαπόρτα, ο οποίος ενδέχεται να αναλάβει προσωπικά την διαδικασία υπογραφής του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου του Λαμίν, όταν γίνει 16 ετών και θα έχει πλέον αυτό το δικαίωμα.

Ο ατζέντης του πιτσιρικά, άλλωστε, είναι ένας πολύ καλός του φίλος, ο Ζόρζε Μέντες. Ο Πορτογάλος σούπερ μάνατζερ, εκπρόσωπος του Κριστιάνο Ρονάλντο, του Ζοσέ Μουρίνιο, αλλά και του Ανσού Φατί και του Αλεχάντρο Μπάλντε, φέρεται να έδωσε κοντά στα τρία εκατομμύρια ευρώ (!) στους γονείς του Γιαμάλ, προκειμένου να λύσουν την συνεργασία τους με τον Ιβάν Ντε λα Πένια, άλλοτε σούπερ ταλέντο της Μπάρτσα και νυν ατζέντης νεαρών ως επί το πλείστων ποδοσφαιριστών.

Χρήματα, βεβαίως, που φιλοδοξεί στο… 100πλάσιο τα επόμενα χρόνια, καθοδηγώντας την καριέρα ενός χαρισματικού πιτσιρικά, που θα πρέπει να παραμείνει πολύ προσγειωμένος, προκειμένου να μην παρασυρθεί από τα «θέλω» των γονιών του. Ο ίδιος, άλλωστε, φέρεται να λέει ότι επιθυμεί να παίξει στην Μπάρτσα «όλη μου την ζωή». Κάτι ανάλογο, όμως, έλεγε ο πολλά υποσχόμενος μέσος Ιλάις Μορίμπα, ο οποίος όμως έφυγε για την Λειψία καθοδηγούμενος από τον πατέρα του και στα είκοσί του έχει παίξει ήδη και σε τρίτη ομάδα (Βαλένθια), χωρίς μάλιστα μεγάλη επιτυχία...

Στα δώδεκά του, όντας στην Μασία από τα επτά του, έκανε πραγματικότητα ένα από τα όνειρά του: Να βγάλει φωτογραφία με τον Λιονέλ Μέσι. Μια φωτογραφία που τα τελευταία 24ωρα έχει γίνει viral και προκαλεί… υγρά όνειρα στους φίλους της Μπάρτσα, οι οποίοι περιμένουν να τους δουν να αγωνίζονται παρέα σε λίγους μήνες.

Leo Messi and Lamine Yamal a few years ago

This duo could end up at Barça next season #FCB #UCL pic.twitter.com/lr1qxDLWIH