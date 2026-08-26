ΑΕΚ - Λέφσκι: Πανηγύρισε τα γκολ του Βάργκα ο Σομποσλάι
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Ο παίκτης της Λίβερπουλ, Ντομινίκ Σομποσλάι πανηγύρισε με post του τα γκολ του καλού του φίλου, Μπαρνάμπας Βάργκα με την φανέλα της ΑΕΚ.
Ο Μπάρναμπας Βάργκα έκανε το 2-0 αλλά και το 3-0 στο ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας. Ο Σομποσλάι, παίκτης της Λίβερπουλ, αρχηγός της Εθνικής Ουγγαρίας αλλά και προσωπικός του φίλος, ήταν που έδειξε την μεγάλη του χαρά με Insta Story του για τα 2 γκολ του παίκτη της ΑΕΚ.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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