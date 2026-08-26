Ο παίκτης της Λίβερπουλ, Ντομινίκ Σομποσλάι πανηγύρισε με post του τα γκολ του καλού του φίλου, Μπαρνάμπας Βάργκα με την φανέλα της ΑΕΚ.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα έκανε το 2-0 αλλά και το 3-0 στο ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας. Ο Σομποσλάι, παίκτης της Λίβερπουλ, αρχηγός της Εθνικής Ουγγαρίας αλλά και προσωπικός του φίλος, ήταν που έδειξε την μεγάλη του χαρά με Insta Story του για τα 2 γκολ του παίκτη της ΑΕΚ.