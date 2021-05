Η συμμετοχή της Λίβερπουλ ως ιδρυτικό μέλος στη European Super League, χωρίς να λογαριάσει τη γνώμη των υποστηρικτών της για μια τέτοια κίνηση, αποτέλεσε αιτία έντονων διαμαρτυριών και εκδηλώσεων μίσους κατά του Τζον Χένρι και της Fenway Sports Group που ελέγχει τον σύλλογο. Ωστόσο, οι ιθύνοντες του κλαμπ φέρεται να έχουν καταλάβει τη «ζημιά» που προκάλεσαν και προσπαθούν να επανορθώσουν, ανάβοντας το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή των φιλάθλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τη νέα σεζόν!

Όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σύλλογος, θα θεσπιστεί ένα «Supporters Board», μια επιτροπή, δηλαδή, υποστηρικτών του κλαμπ, οι οποίοι θα έχουν συναντήσεις με τα διευθυντικά στελέχη και ο αρχηγός της θα εκπροσωπεί τους φιλάθλους στα συμβούλια, όπου λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της ομάδας και τις νέες στρατηγικές που θέλει να προχωρήσει η διοίκηση.

Τα μέλη της επιτροπής θα εκλέγονται μέσω ψηφοφορίας και η θητεία τους θα διαρκεί για δύο χρόνια.

We are set to launch a new Supporters Board in a new initiative which will deliver meaningful fan representation at main board and executive levels.

This is part of the Club’s commitment to put supporters at the heart of its decision-making processes.

— Liverpool FC (@LFC) May 20, 2021