Είναι ένα από τα παιδιά της Τάξης του '92. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της παρέας των Σκόουλς, Γκιγκς, Νέβιλ και Μπατ. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ με το δεξί του πόδι μάγεψε την Αγγλία και την Premier League και δεν υπήρχε περίπτωση να μην μπει στο Hall of Fame.

Αυτό έγινε επίσημο το μεσημέρι της Πέμπτης για να τιμηθεί ο Άγγλος σούπερ σταρ των 265 αγώνων, των 62 γκολ, των 80 ασίστ και των 6 τίτλων στην πιο λαμπερή Λίγκα της Ευρώπης.

Νωρίτερα μέσα στη μέρα είχε πάρει τη θέση του Hall of Fame και ο Στίβεν Τζέραρντ, με τα μέλη πλέον να είναι 8 έπειτα και από τους Σίρερ, Ανρί, Κανοντά, Κιν, Λάμπαρντ και Μπέργκαμπ.

David Beckham has been inducted into the @premierleague ’s Hall of Fame.

Driven and industrious, a player who honed his ball-striking ability to see set-pieces and crosses bend majestically

David Beckham is inducted to the #PLHallOfFame

