Έξαλλοι στην Ατλέτικο για τα αποδυτήρια του «Έμιρεϊτς»: Δεν είχε ζεστό νερό μετά την προπόνησή τους

Η Ατλέτικο Μαδρίτης παραπονέθηκε έντονα για την προπόνησή της στο «Έμιρεϊτς», καταγγέλλοντας ότι δεν υπήρχε ζεστό νερό στα αποδυτήρια του γηπέδου της Άρσεναλ.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης εξέφρασε κάποια παράπονα για τη φιλοξενία στο Λονδίνο, λίγες ώρες πριν τον αγώνα με την Άρσεναλ για το Champions League (21/10,22:00). Οι παίκτες του Ντιέγκο Σιμεόνε προπονήθηκαν το απόγευμα στο «Έμιρεϊτς», αλλά στο τέλος της προπόνησης τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη καθώς δεν υπήρχε ζεστό νερό στα αποδυτήρια!

Οι Ροχιμπλάνκος, όπως αποκάλυψε η Marca, διαμαρτυρήθηκαν έντονα διότι έμειναν κυριολεκτικά παγωμένοι, αφού η δεύτερη φάση της προπόνησής τους έγινε μέσα στη βροχή κι όλοι περίμεναν να κάνουν ένα ζεστό ντους πριν επιστρέψουν στο ξενοδοχείο. Αντί για αυτό, αναγκάστηκαν να φύγουν όπως ήταν και να κάνουν μπάνιο μόλις έφτασαν στο κατάλυμά τους.

Η Ατλέτικο μάλιστα έκανε επίσημη καταγγελία στην UEFA, ζητώντας να καταγραφεί το περιστατικό κι εκφράζοντας τις επιφυλάξεις της για το αν αυτό ήταν τυχαίο. Από πλευράς Άρσεναλ, υπήρξε άμεση απάντηση. Οι Κανονιέρηδες παραχδέχθηκαν ότι όντως υπήρχε πρόβλημα στα αποδυτήρια του γηπέδου, το οποίο, όπως φαίνεται, παρουσιάστηκε γύρω στις 6:45 μ.μ. και λύθηκε λίγο μετά τις 7:25 μ.μ., δηλαδή όταν η προπόνηση είχε ήδη τελειώσει.