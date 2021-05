Μετά τους Σίρερ, Ανρί, Καντονά και Ρόι Κιν, ο Φρανκ Λάμπαρντ μπήκε στο Hall of Fame του κορυφαίου πρωταθλήματος για όσα κατάφερε στην παρουσία του στην πιο λαμπερή Λίγκα της Ευρώπης.

Ο νυν προπονητής, είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών με την μπλε φανέλα, ενώ συνολικά με τις Γουέστ Χαμ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι συμπλήρωσε 609 εμφανίσεις στην Premier.

Αναδείχθηκε Πρωταθλητής Αγγλίας τρεις φορές στα 13 χρόνια της παρουσίας του στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και πέτυχε 211 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις ως μέλος των «μπλε» του Λονδίνου.

Frank Lampard is the latest player to be named in the Premier League's Hall of Fame pic.twitter.com/uKXgLoJGBc

A midfielder widely regarded as one of the best of his generation, viewed as a hero among @ChelseaFC fans and respected across the footballing divide

Frank Lampard is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/EBZYOdVGjD

