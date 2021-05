Εξαλλος ο Γκουαρδιόλα: Μετά την ήττα τα έβαλε με τον προπονητή της Μπράιτον (vid)

Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν στο σκορ με 2-0, οι «Πολίτες» γνώρισαν την ήττα, με ανατροπή, από την Μπράιτον, με 3-2. Ο προπονητής των «γλάρων», Γκράχαμ Πόρτερ, ήταν ιδιαίτερα εκδηλωτικός στους πανηγυρισμούς του, κάτι που ενόχλησε τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Ισπανός τεχνικός της Σίτι, ζήτησε τα... ρέστα από τον Πόρτερ, λίγα δευτερόλεπτα μετά το φινάλε της αναμέτρησης. Πάντως ο τεχνικός της Μπράιτον δικαιολόγησε την «επίθεση» του Γκουαρδιόλα τονίζοντας πως ίσως και να πανηγύρισε κάπως… υπερβολικά!

«Αντέδρασα κάπως συναισθηματικά. Δεν ήταν και η καλύτερη μου στιγμή και ζητών συγγνώμη για αυτό. Δεν είχα καμία πρόθεση πρέπει να το πω αυτό. Ήταν μια συναισθηματική αντίδραση και δεν ήταν σωστό εκ μέρους μου. Απολογούμαι για αυτό που έκανε, αλλά δεν νομίζω πως ήταν κάποια… παράβαση. Πάντως γνωρίζω πως ίσως να μην αντέδρασα και με τον καλύτερο τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκράχαμ Πόρτερ.

Pep Guardiola and Graham Potter clashed at the final whistle of Brighton’s win over champions Manchester City with jubilant scenes from the fans in the stands. pic.twitter.com/hGf4omcEG4

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 18, 2021