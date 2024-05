Ποδοσφαιριστές της Φούλαμ ανέβασαν story στο Instagram που πετάνε χαρταετό κατά τη διάρκεια της προπόνησης, λίγες μέρες πριν τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η σεζόν της Φούλαμ έχει επί της ουσίας ολοκληρωθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες. Η ομάδα του Μάρκο Σίλβα βρίσκεται λίγο κάτω από τη μέση της βαθμολογίας (13η) με 44 βαθμούς, στο +18 από την επικίνδυνη ζώνη, με δυο αγωνιστικές να απομένουν και συνεπώς είναι λογικό να υπάρχει μια «χαλαρότητα».

Ο επιθετικός της ομάδας, Ραούλ Χιμένεθ, ανέβασε story στο Instagram, όπου οι συμπαίκτες του Γουίλιαν, Ροντρίγκο Μουνίθ και Αντρέας Περέιρα πετούσαν χαρταετό στο προπονητικό κέντρο, λίγες ημέρες πριν την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι (11/5, 14:30).

Before their game against Man City this weekend, Fulham players enjoyed some kite-flying during their training session. 😅🪁pic.twitter.com/z7S5PdyyBP